Σοκ προκαλεί έκθεση του ΟΗΕ που αποκαλύπτει πως περισσότερες από 100 γυναίκες κρατούμενες βιάστηκαν και στη συνέχεια κάηκαν ζωντανές κατά τη διάρκεια απόδρασης από φυλακή στην πόλη Γκόμα, του Κονγκό.

Εκατοντάδες κρατούμενοι δραπέτευσαν από τη φυλακή Μουνζένζε την περασμένη Δευτέρα, αφού μαχητές της ανταρτικής ομάδας M23 άρχισαν να καταλαμβάνουν την πόλη. Συνολικά 165 έως 167 γυναίκες δέχθηκαν επίθεση από άνδρες κρατούμενους κατά τη διάρκεια της απόδρασης, αναφέρει εσωτερικό έγγραφο του ΟΗΕ που είδε το BBC.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι περισσότερες από τις γυναίκες αφού κακοποιήθηκαν, σκοτώθηκαν αφού κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στη φυλακή.

Η Γκόμα, μια μεγάλη πόλη με περισσότερους από 1 εκατομμύριο κατοίκους, καταλήφθηκε αφού η υποστηριζόμενη από τη Ρουάντα M23 εκτέλεσε μια ταχεία προέλαση στα ανατολικά της ΛΔ Κονγκό.

Η πόλη βυθίστηκε στο χάος, με πτώματα να κείτονται στους δρόμους και πυραύλους να περνούν πάνω από τα σπίτια των πολιτών. Πλάνα από την απόδραση που έγινε στη φυλακή την περασμένη εβδομάδα δείχνουν ανθρώπους να φεύγουν από το κτίριο ενώ στο βάθος υψωνόταν καπνός. Ακούγονταν επίσης σφοδροί πυροβολισμοί.

Hundreds of female inmates were reportedly raped and burned alive during the chaos after Rwanda-backed rebels entered #Goma, a city in the Democratic Republic of Congo. pic.twitter.com/Wdl82hvw5j — News9 (@News9Tweets) February 6, 2025

Σε άλλα πλάνα, άνθρωποι που πιστεύεται ότι είναι οι φυλακισμένοι που δραπέτευσαν, φαίνεται να διασχίσουν τους δρόμους της Γκόμα.

Ο ΟΗΕ αναφέρει επίσης ότι τουλάχιστον 2.900 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών, με 2.000 πτώματα να έχουν θαφτεί και άλλα 900 να βρίσκονται ακόμη στα νεκροτομεία της πόλης.

#CONGO: CONGO KUNAZIDI KUWA GIZA(DEADLY M23 CONFLICT CLAIMS MASSIVE LIVES)

Bodies are buried in a large trench in the Democratic Republic of Congo's conflict-hit eastern city of Goma. At least 900 people have been killed in recent fighting in and around Goma, according to the UN… pic.twitter.com/bif8H5UQqb — MwanzoTV (@MwanzoTv) February 6, 2025

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι αντάρτες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους. Ωστόσο, οι M23 εξαπέλυσαν νέα επίθεση την Τετάρτη, λένε πηγές, καταλαμβάνοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, την πόλη Νουαμπίμπε.

Εν τω μεταξύ, το Μαλάουι ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την απόσυρση των ειρηνευτικών του δυνάμεων από τη χώρα, μετά τη δολοφονία τριών στρατιωτών του στις μάχες γύρω από την Γκόμα. Ήταν μέλη μιας δύναμης της Νότιας Αφρικής.

Αν και 14 Νοτιοαφρικανοί έχουν σκοτωθεί στις σφοδρές μάχες, ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα έχει ορκιστεί να διατηρήσει τις δυνάμεις του στη χώρα. Παράλληλα, στη Γκόμα, όπου οι κάτοικοι ζουν υπό την κατοχή των ανταρτών, υπάρχουν φόβοι για ξέσπασμα χολέρας.

Ο Στέφαν Γκόντγκουμεπρ, περιφερειακός επικεφαλής της φιλανθρωπικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), δήλωσε: «Η πρόσβαση στο νερό έχει διακοπεί εδώ και μέρες, πτώματα κείτονται στους δρόμους και ασθένειες που μεταδίδονται με το νερό, όπως η χολέρα, αποτελούν πραγματική απειλή. Τα κέντρα μας για τη θεραπεία της χολέρας είναι γεμάτα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.