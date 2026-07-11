Το πιο κουραστικό Μουντιάλ όλων των εποχών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Μουντιάλ 2026 αναμένεται να δοκιμάσει τα όρια των παικτών λόγω περισσότερων σπριντ, λιγότερης αποκατάστασης, υψηλών θερμοκρασιών και απαιτητικών ταξιδιών.

Παρά τη μείωση της απόστασης που διανύουν οι παίκτες ανά αγώνα καθώς προχωράει το τουρνουά, αυξάνεται η ένταση και ο αριθμός των σπριντ, των απότομων αλλαγών κατεύθυνσης και των μονομαχιών.

Η επιτυχία στο τουρνουά δεν βασίζεται πλέον στην αντοχή μεγάλων αποστάσεων, αλλά στην ικανότητα των παικτών να πραγματοποιούν υψηλής έντασης σπριντ ακόμη και στα τελικά στάδια των αγώνων, διατηρώντας παράλληλα υγεία και ανθεκτικότητα σε τραυματισμούς.

Περισσότερα σπριντ, λιγότερη αποκατάσταση, ζέστη και ατελείωτα ταξίδια: το Μουντιάλ 2026 δοκιμάζει τα όρια των παικτών όσο καμία άλλη διοργάνωση.«Ήμουν νεκρός από την κούραση». Αυτή ήταν η παραδοχή του Έρλινγκ Χάλαντ μετά τη νίκη της Νορβηγίας επί της Ακτής Ελεφαντοστού, έπειτα από γκολ του κορυφαίου στράικερ στο 86ο λεπτό. Και σε αυτή τη φράση συμπυκνώνεται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο η αγωνιστική πραγματικότητα που καλούνται να διαχειριστούν σήμερα οι ποδοσφαιριστές αυτού του επιπέδου.



Οι απόλυτοι αριθμοί δεν λένε την πλήρη αλήθεια. Βάσει των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων από προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα, οι περισσότεροι παίκτες καλύπτουν κατά μέσο όρο 10-13 χιλιόμετρα ανά 90λεπτο – και μάλιστα η καλυπτόμενη απόσταση ανά αγώνα μειώνεται όσο προχωράει το τουρνουά. Ωστόσο η πραγματική επιβάρυνση όχι μόνο συσσωρεύεται αλλά και εντείνεται έτι περαιτέρω, καθώς, παρ' ότι μειώνονται οι αποστάσεις, αυξάνονται τα επαναλαμβανόμενα σπριντ, οι απότομες αλλαγές κατεύθυνσης και οι μονομαχίες – τόσο σε αριθμό όσο και σε ένταση.

Πηγή: Deutsche Welle

Με άλλα λόγια, οι παίκτες τρέχουν σταδιακά λιγότερο αλλά επιβαρύνονται περισσότερο. Και οι ποδοσφαιριστές που επικρατούν δεν είναι αυτοί που έχουν «πνευμόνια» μεγάλων αποστάσεων, αλλά εκείνοι που μπορούν αλώβητοι από τραυματισμούς να σπριντάρουν στο 89ο ή και στο 110ο λεπτό.Συσσωρευμένη υπερκόπωσηΗ φυσική κατάσταση των παικτών είναι ήδη επιβαρυμένη πριν καν ξεκινήσει το τουρνουά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ, στόπερ της Ολλανδίας και της Λίβερπουλ, ο οποίος μέσα στη σεζόν αγωνίστηκε συνολικά 5.661 λεπτά με 64 εμφανίσεις ως βασικός. Το εντυπωσιακό μάλιστα είναι πως καθένας εκ των δέκα παικτών με τα περισσότερα αγωνιστικά λεπτά στη σεζόν 2025/26 έχει «γράψει» πάνω από 5.000 λεπτά συμμετοχής.Φυσικά, τέτοιο φορτίο επιβάρυνσης «είναι γνωστό πως συνδέεται με τραυματισμούς», όπως προειδοποίησε προσφάτως ο Ντάρεν Μπέρτζες, σύμβουλος υψηλής απόδοσης της FIFPRO και διευθυντής απόδοσης της Γιουβέντους, σε δηλώσεις που παραχώρησε στο Reuters. Και «παρ' ότι έχουμε δεδομένα πολλών ετών που στηρίζουν τη διαπίστωση πως τόσο μεγάλο φορτίο είναι επιβλαβές, η επιβάρυνση αυξάνεται σεζόν με τη σεζόν».Η εκτόξευση των αγωνιστικών υποχρεώσεων δεν σημαίνει όμως μόνο μεγαλύτερη καταπόνηση, αλλά και πολύ πιο περιορισμένο χρόνο αποκατάστασης. Το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών επιδεινώνει ακόμα περισσότερο αυτή τη συνθήκη: μία ομάδα που θα φτάσει ως τον τελικό θα έχει δώσει συνολικά οκτώ αγώνες σε μόλις έναν μήνα.Όπως εξηγεί μάλιστα στο Reuters ο Ντομ Ρέι, εργοφυσιολόγος στην Αλ Νασρ, η κόπωση ενός αγώνα χρειάζεται περίπου τέσσερις ημέρες για να αντιμετωπιστεί. Όταν όμως ένας αθλητής καλείται να αντεπεξέλθει κουβαλώντας και την καταπόνηση των ασταμάτητων αγώνων για μία ή και δύο σεζόν, «είναι αδύνατον να αναιρεθεί το συσσωρευμένο μακροχρόνιο στρες».Το δύσκολο έργο των τεχνικών επιτελείωνΤα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από τους μυϊκούς τραυματισμούς που βγάζουν οι παίκτες. Στην Αγγλία, Μαρκ Γκέχι και Ρις Τζέιμς τραυματίστηκαν με θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, ο Ντέκλαν Ράις αγωνίζεται με πόνους στη μέση. Στην Ισπανία, ο Νίκο Γουίλιαμς έμεινε κάποια ματς εκτός λόγω προβλήματος στη βουβωνική χώρα, ο Βίκτορ Μουνιόθ έχασε το τουρνουά λόγω τραυματισμού στη γάμπα.Στην Αργεντινή, ο Φακούντο Μεντίνα έγινε αναγκαστική αλλαγή επίσης λόγω θλάσης στη γάμπα και στο Βέλγιο ο Γιούρι Τίλεμανς έχασε τον προημιτελικό με την Ισπανία την τελευταία στιγμή λόγω θλάσης στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα έγινε αναγκαστική αλλαγή και ο Τιμπό Κουρτουά, έπειτα από τράβηγμα που ένιωσε στην εκτέλεση ενός βολέ.Πακετά και Ραφίνια (Βραζιλία), Έμπισερ και Ζακέ (Ελβετία), Κόρδοβα (Κολομβία), Σεναγιά (Γκάνα), Πούλισικ (ΗΠΑ) και Ασούρ (Αίγυπτος) συμπεριλαμβάνονται και αυτοί στη μακρά λίστα των παικτών που εμφάνισαν τραυματισμό λόγω καταπόνησης στο τουρνουά.Και κάπως έτσι τα τεχνικά επιτελεία των ομάδων εστιάζουν όχι τόσο στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της τακτικής λειτουργίας των παικτών, αλλά κυρίως στον κατά το δυνατόν περιορισμό της επιβάρυνσης, με εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης και διαρκή παρακολούθηση του εκάστοτε ποδοσφαιριστή – και καλούνται να κάνουν θαύματα, δεδομένης της αναγκαιότητας για υψηλή απόδοση και αποτέλεσμα σε κρίσιμα ματς.Η επιβαρυντική γεωγραφία της διοργάνωσηςΣε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν και οι ιδιάζουσες συνθήκες της διοργάνωσης, η οποία διεξάγεται σε τρεις χώρες με διαφορετικές κλιματικές ζώνες και υψόμετρα και γενικώς υψηλές θερμοκρασίες.Την πρωτιά σε ταξιδιωτικά χιλιόμετρα την έχει η Αγγλία. Τα Τρία Λιοντάρια ταξιδεύουν κατά μέσο όρο 2.965 χιλιόμετρα ανά αγώνα, όσο δηλαδή η αεροπορική απόσταση της σύνδεσης Αθήνα-Μαρακές. Νορβηγία και Ισπανία συμπληρώνουν την τριάδα, έχοντας διανύσει συνολικά περίπου 6.000 χιλιόμετρα εκάστη.Την ίδια στιγμή, η ζέστη και η υγρασία που καταγράφονται στα περισσότερα γήπεδα αυξάνουν την καρδιαγγειακή επιβάρυνση και την αφυδάτωση του οργανισμού, ενώ η καταπόνηση εντείνεται και από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα γήπεδο όπως το Αζτέκα, όπου λόγω υψομέτρου είναι περιορισμένο το διαθέσιμο οξυγόνο.Η FIFA αντιδρά με… διαλείμματα για διαφημίσειςΌλα αυτά είναι φυσικά γνωστά και χιλιοειπωμένα, τόσο από παίκτες και προπονητές όσο και από τις ίδιες τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και τους διοργανωτές των τουρνουά. Οι ενέργειες της FIFA ωστόσο κινούνται προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση – και ο βασικός γνώμονας είναι, καθώς φαίνεται, όχι η υγεία των ποδοσφαιριστών αλλά το χρήμα.Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου κάνει ό,τι μπορεί για να αυξήσει τα έσοδα από εισιτήρια, τηλεοπτικά δικαιώματα, πωλήσεις προϊόντων, διαφημίσεις και τα συναφή. Κύριο εργαλείο σε αυτήν την προσπάθεια είναι η περαιτέρω αύξηση των αγώνων – είτε με τη δημιουργία νέων διοργανώσεων, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, είτε με την αύξηση των αγώνων και των συμμετεχουσών ομάδων στα ήδη υπάρχοντα τουρνουά, όπως έγινε στο φετινό Μουντιάλ.Στον αντίποδα η FIFA διασφαλίζει πως οι παίκτες έχουν σε κάθε ημίχρονο από ένα hydration break. Ο Τζάνι Ινφαντίνο αρνείται κατηγορηματικά πως τα κίνητρα είναι εμπορικά. Το γεγονός όμως ότι τα διαλείμματα γίνονται κυριολεκτικά πάντα, ακόμα και όταν βρέχει, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες, ακόμα και σε κλειστά γήπεδα με ρυθμιζόμενο κλίμα, δείχνει πως ο στόχος στην πραγματικότητα είναι μάλλον το να προστεθούν μερικά ακόμα εκατομμύρια στα ταμεία της ομοσπονδίας από τις διαφημίσεις χορηγών.

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