Πτήση από Λονδίνο προς Αίγυπτο ζήτησε να προσγειωθεί στο «Ελ. Βενιζέλος»

Την άδεια να προσγειωθεί στο «Ελ. Βενιζέλος» ζήτησε πτήση που αναχώρησε από το Λονδίνο με προορισμό την Αίγυπτο.
Ο πιλότος δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου, παρόλα αυτά, χρειάστηκαν αρκετά λεπτά ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση και τελικά να δοθεί η άδεια προσγείωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Ελ. Βενιζέλος, προκειμένου να ανεφοδιαστεί με καύσιμα και να συνεχίσει προς τον αρχικό του προορισμό, την Αίγυπτο.
Πηγή: skai.gr
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