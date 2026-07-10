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ΑΤ Ομόνοιας: Ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό της 19χρονης

Ένοχους έκρινε η Δικαιοσύνη τους δύο αστυνομικούς για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας το 2022 - Αναμένεται η εξέταση των ελαφρυντικών και οι ποινές

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Ομόνοια

Της Έλενας Γαλάρη

Ένοχοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί για βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση σε βάρος 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας τον Οκτώβριο του 2022. 

Οι δικαστές του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας δεν υιοθέτησαν την πρόταση του εισαγγελέα που είχε εισηγηθεί την αθώωσή τους λόγω αμφιβολιών και τους κήρυξαν ενόχους, μετατρέποντας την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση. 

Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο τσαντάκι του. 

Αντιθέτως, το δικαστήριο κήρυξε αθώο κατά πλειοψηφία τον τρίτο αστυνομικό που κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό. 

Οι ποινές που θα επιβληθούν στους δύο καταδικασθέντες, θα ανακοινωθούν το απόγευμα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ομόνοια αστυνομικοί βιασμός
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