Αφγανιστάν: Σπάνια διαμαρτυρία γυναικών - Πυροβόλησαν εναντίον τους οι Ταλιμπάν (Δείτε βίντεο)

Οι γυναίκες στο Αφγανιστάν πραγματοποίησαν μια σπάνια διαμαρτυρία ενάντια στην απόφαση των Ταλιμπάν να κλείσουν τα γυναικεία ινστιτούτα ομορφιάς.

Οι γυναίκες φώναζαν «δουλειά, ψωμί και δικαιοσύνη» ενώ ήταν συγκεντρωμένες στην πρωτεύουσα, την Καμπούλ.

"Bread, Work, Justice"

Today, a number of women in Kabul took to the streets to protest the Taliban's ban on women rights to work. Their peaceful demonstration was suppressed with 𝗮𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗴𝘂𝗻𝘀𝗵𝗼𝘁𝘀 and the use of 𝘄𝗮𝘁𝗲𝗿 𝗰𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻𝘀. VIDEO 👇 #Afghanistan pic.twitter.com/aqKyOUku2c — Natiq Malikzada (@natiqmalikzada) July 19, 2023

Οι φρουροί των Ταλιμπάν απάντησαν με κανόνια νερού και ορισμένες διαδηλώτριες είπαν ότι χρησιμοποιήθηκαν και πυροβόλα όπλα εναντίον τους.

A group of women come out on the streets of Kabul today to protest against the Taliban’s closure of all beauty salons in Afghanistan.



The women chanted "bread, work, justice". The Taliban used water cannons & gunshots disperse the protesters. pic.twitter.com/BsJ7oXuKGW — Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) July 19, 2023

Τα δικαιώματα των γυναικών περιορίζονται όλο και περισσότερο από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία το 2021.

Περίπου 50 γυναίκες συμμετείχαν στη διαμαρτυρία την Τετάρτη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Οι Ταλιμπάν έδωσαν στις επιχειρήσεις ένα μήνα διορία από τις 2 Ιουλίου για να κλείσουν χιλιάδες ινστιτούτα αισθητικής σε όλη τη χώρα.

Είπαν ότι το να φοράνε περούκες και το να φτιάχνουν τα φρύδια τους ήταν ενάντια στις ισλαμικές αξίες και οι γονείς σπαταλούν χρήματα σε σαλόνια ομορφιάς όταν παντρεύονται τα ζευγάρια.

Reports of the forceful suppression of a peaceful protest by women against the ban on beauty salons – the latest denial of women’s rights in #Afghanistan – are deeply concerning.

Afghans have the right to express views free from violence. De facto authorities must uphold this. — UNAMA News (@UNAMAnews) July 19, 2023

Η απόφαση περιορίζει περαιτέρω τους χώρους που είναι προσβάσιμοι στις Αφγανές γυναίκες, οι οποίες έχουν ήδη αποκλειστεί από τις τάξεις, τα γυμναστήρια και τα πάρκα. Πιο πρόσφατα, οι Ταλιμπάν τους απαγόρευσαν επίσης να εργάζονται για τα Ηνωμένα Έθνη.

Το κλείσιμο όλων των ινστιτούτων αισθητικής θα οδηγήσει στην απώλεια 60.000 θέσεων εργασίας, δήλωσε το Εμπορικό Επιμελητήριο του Αφγανιστάν.

Τα ινστιτούτα αισθητικής έκλεισαν για τελευταία φορά όταν κυβέρνησαν οι Ταλιμπάν μεταξύ 1996 και 2001. Έμειναν ανοιχτά μετά την ανάκτηση της εξουσίας από τους Ταλιμπάν πριν από δύο χρόνια όταν αποχώρησαν οι αμερικανικές δυνάμεις, αλλά οι βιτρίνες των καταστημάτων συχνά καλύπτονταν και οι εικόνες γυναικών έξω από σαλόνια βάφτηκαν με σπρέι για να κρυφτούν τα πρόσωπά τους.

Η επιβολή περιορισμών στις γυναίκες από τους Ταλιμπάν που περιλαμβάνουν αυστηρούς ενδυματολογικούς κώδικες, αλλά και περιορισμούς στο να ταξιδεύουν μόνες τους, συνεχίστηκε παρά τη διεθνή καταδίκη.

Υπήρξαν μικρές σποραδικές διαμαρτυρίες ενάντια στα μέτρα που εισήγαγαν οι Ταλιμπάν, αλλά κάθε μορφή διαφωνίας καταπνίγεται.

