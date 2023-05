Κολομβία: Ψαχνουν ακόμα τα εξαφανισμένα παιδιά στη ζούγκλα - «Ενδείξεις πως είναι ζωντανά»

Ο χρόνος περνάει, αλλά η ελπίδα πως θα βρεθούν τέσσερα παιδιά 13, 9, 4 ετών και 11 μηνών, που περιπλανιούνται σε ζούγκλα της Κολομβίας για σχεδόν έναν μήνα, μετά τη συντριβή μικρού αεροσκάφους, παραμένει ακόμα ακέραιη, σύμφωνα με τις αρχές.

«Με βάση τα τεκμήρια που έχουν βρεθεί, έχουμε συμπεράνει πως τα παιδιά είναι ζωντανά. Αν ήταν νεκρά, θα ήταν σίγουρα πιο εύκολο να τα βρούμε, αφού θα ήταν ακίνητα» και τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό τους θα «μας οδηγούσαν» στο σημείο όπου βρίσκονται, εξήγησε χθες Δευτέρα ο στρατηγός Πέδρο Σάντσεθ στον ραδιοφωνικό σταθμό W.

Οι 200 και πλέον άνδρες που έχουν κινητοποιηθεί, ανάμεσά τους στρατιωτικοί και αυτόχθονες Ουιτότο, εξοικειωμένοι με τη ζωή στη ζούγκλα, αναπτέρωσαν τις ελπίδες, όταν βρήκαν την περασμένη Τετάρτη ζευγάρι παπούτσια και δυο πάνες.

As Colombia waits for a sign of life from the four indigenous children who vanished into the jungle following a plane crash on May 1, accusations are emerging that dangerous flying incidents are all too common in the remote Amazon. https://t.co/ulKpezlFfE