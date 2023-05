Φλόριντα: Πυροβολισμοί στην παραλία του Χόλιγουντ - Τρία παιδιά ανάμεσα στους εννέα τραυματίες

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε πεζόδρομο στην παραλία Χόλιγουντ της Φλόριντα. Πολλά από τα θύματα μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο παίδων.

Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα τις ηλικίες των τραυματιών μεταξύ των οποίων έξι ενήλικες και τρία παιδιά.

BREAKING: Reports of a mass shooting on Hollywood Beach, Florida. Multiple victims including 2 children, one said to be around 18 months old. pic.twitter.com/XHwdyNtGgy

Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι οι πυροβολισμοί έγιναν έπειτα από συμπλοκή δύο ανθρώπων. Ένα άτομο έχει συλληφθεί και ένας ακόμη ύποπτος αναζητείται. Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 6.30 το απόγευμα.

9 wounded, including 4 kids between ages 1 and 17, in Hollywood Beach, Florida shooting as hundreds ran for cover at 7pm tonight. One victim in surgery, 8 are stable. One person of interest in custody, police searching for another. 🎥: @onlyinfloridaa https://t.co/Vjkgj8aY0A pic.twitter.com/XRQAW0C5ik