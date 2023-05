Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για «τρομοκρατική επίθεση με drones εναντίον της Μόσχας»

Η Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχοι σήμερα τα ξημερώματα μιας σπάνιας επίθεσης με drones που προκάλεσαν «μικρές» υλικές ζημιές σε κτίρια της ρωσικής πρωτεύουσας, χωρίς να υπάρξουν θύματα, με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας να κατηγορεί την Ουκρανία για «τρομοκρατική επίθεση».

«Σήμερα το πρωί το καθεστώς του Κιέβου εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση με drones εναντίον στόχων στην πόλη της Μόσχας», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για οκτώ drones τα οποία αναχαιτίστηκαν είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε «με το αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir-S».

Ωστόσο το Baza, ένας λογαριασμός στο Telegram που συνδέεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας, ανέφερε ότι στην επίθεση συμμετείχαν 25 drones. Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος RBC επικαλέστηκε πηγή που έκανε λόγο για «περισσότερα από δέκα» drones τα οποία καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

A Russian #Pantsir-S1 Anti-Aircraft system engaging a UAV in the area of #Moscow



Eyewitnesses report 32 drones attacking Moscow, but the Russian Defence Ministry reports only 8 #UAVs. pic.twitter.com/F6mZGO3Ujb