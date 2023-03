Σε συναγερμό οι Αρχές στην Κολομβία: Προειδοποιούν για ενδεχόμενη έκρηξη του ηφαιστείου Νεβάδο δελ Ρουίς - Δείτε βίντεο

Η δραστηριότητα του ηφαιστείου Νεβάδο δελ Ρουίς, στην κεντρική Κολομβία, έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες και οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να εκραγεί.

Το υπουργείο Ορυχείων, με «έκτακτη ανακοίνωση» που εξέδωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή ανέφερε ότι αύξησε το επίπεδο συναγερμού σε «πορτοκαλί», κάτι που σημαίνει ότι είναι πιθανόν να εκραγεί το ηφαίστειο εντός των επόμενων ημερών ή εβδομάδων.

Nevado del Ruiz volcano in Colombia:



