Οκτώ στελέχη της πολεμικής αεροπορίας της Κολομβίας, που εκτελούσαν ανθρωπιστική αποστολή σε μια περιφέρεια που συνορεύει με τη Βερνεζουέλα, σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο.

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο οκτώ μελών της Αεροπορικής Δύναμης της Κολομβίας» ανέφερε ο Κολομβιανός πρόεδρος στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας ταυτόχρονα τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο στρατός ανέφερε ότι το ελικόπτερο εντοπίστηκε σε μια αγροτική ζώνη, κοντά στην κοινότητα Κουμαρίμπο. «Δεν υπάρχουν επιζώντες», τόνισε.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Σε πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης διακρίνεται το ελικόπτερο, καμένο και διαλυμένο, σε ένα λιβάδι.

Lamentable el accidente del helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana en el Vichada.



En Colombia se está descuidando el mantenimiento y la tecnologia de las aeronaves de la FAC.



Hoy sin 8 muertos, que triste. pic.twitter.com/WntUnt6uMq — R e n e e O r o z c o (@RNEE_O) September 29, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

