Προβάδισμα στο ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) με 29,1% (+13 από τις εκλογές του 2019) δίνει η πρώτη πρόβλεψη αποτελέσματος στις εκλογές της Αυστρίας, λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Στη δεύτερη θέση με 26,2% (-11,2) βρίσκεται το κυβερνών κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (ÖVP) του καγκελάριου Καρλ Νεχάμερ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα (SPÖ) με 20,4% (-0,8).

Ακολουθούν οι φιλελεύθεροι NEOS με 8,8% (+0,7) και οι Πράσινοι με 8,6% (-5,3).

Με το εκλογικό μέτρο στο 3%, είναι πιθανό τελικά να εξασφαλίσει την είσοδό του στη βουλή και το Κομμουνιστικό Κόμμα (KPÖ) για πρώτη φορά από τη δεκαετία του '50, καθώς βρίσκεται στο 2,9% (+2,3).

Πηγή: skai.gr

