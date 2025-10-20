Κλοπή στο Λούβρο: Γιατί τα κοσμήματα (μάλλον) δεν θα βρεθούν ποτέ - Τι λένε οι ειδικοί

Το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό τη Δευτέρα, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για την κινηματογραφική κλοπή κοσμημάτων «ανεκτίμητης αξίας» την Κυριακή. Ωστόσο, οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι προοπτικές ανάκτησης τους είναι ελάχιστες.

Σε μια ανάρτηση στο X, το μουσείο ανέφερε ότι λυπάται για το ότι έκλεισε τις πόρτες του τη Δευτέρα, καθώς η Γαλλία προσπαθεί να συνέλθει από τη θρασύτατη κλοπή κατά την οποία οι ληστές διέφυγαν με κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, που χρονολογούνται από την εποχή του Ναπολέοντα.

Οι κλέφτες χρησιμοποίησαν έναν ανυψωτικό γερανό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Πινακοθήκη Απόλλων, μια από τις πιο περίτεχνες αίθουσες του Λούβρου, μέσα από ένα παράθυρο. Εξοπλισμένοι με εργαλεία, όπως έναν τροχό, στόχευσαν δύο προθήκες που έχουν υψηλό σύστημα ασφαλείας. Η όλη επιχείρηση διήρκεσε μόλις επτά λεπτά, όπως ανέφεραν οι Αρχές.

Οκτώ από τα εννέα αντικείμενα που κλάπηκαν ακόμη αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένης μιας τιάρας και ενός κολιέ που φορούσαν η Βασίλισσα Μαρί-Αμελί και η Βασίλισσα Ορτάνς.

Η τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Η καρφίτσα,γνωστή ως «καρφίτσα λειψανοθήκης» της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, παραδέχτηκε ότι η ληστεία στο Λούβρο αποκάλυψε ελλείψεις ασφαλείας στο μουσείο.

«Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί για το γεγονός ότι, για παράδειγμα, τα παράθυρα δεν είχαν ασφαλιστεί, για το γεγονός ότι ένα ανυψωτικό βρισκόταν σε δημόσιο δρόμο», δήλωσε στο ραδιόφωνο France Inter. «Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι έχουμε αποτύχει».

«Όλοι οι Γάλλοι αισθάνονται σαν να τους έχουν ληστέψει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το CNN, η Natalie Goulet, κεντρώα βουλευτής της γαλλικής γερουσίας, ρωτήθηκε στο ραδιόφωνο του BBC σχετικά με τις προοπτικές ανάκτησης των κοσμημάτων και απάντησε: «Καμία».

«Τα κοσμήματα θα τεμαχιστούν, θα πωληθούν και θα χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος», δήλωσε σημειώνοντας πως η ληστεία πιθανότατα συνδεόταν με το οργανωμένο έγκλημα.

«Δεν έχουν απολύτως καμία ηθική», είπε προσθέτοντας πως «δεν βλέπουν τα κοσμήματα ως κομμάτι της ιστορίας, αλλά ως μέσο να ξεπλύνουν τα κέρδη τους».

Η Goulet υπογράμμισε ότι ήταν «πολύ, πολύ απαισιόδοξη» σχετικά με τις προοπτικές ανάκτησης των κοσμημάτων.

Η Elaine Sciolino, συγγραφέας του βιβλίου «Adventures in the Louvre: How to Fall in Love with the World’s Greatest Museum», εμφανίστηκε επίσης απαισιόδοξη.

«Μπορούν να κοπούν, να πουληθούν στη μαύρη αγορά», δήλωσε στο BBC Radio. «Είναι απίθανο να ανακτηθούν όλα στη μορφή που έχουν σήμερα».

Η Sciolino τόνισε τη συμβολική σημασία του γεγονότος, μιας ληστείας στο Λούβρο, το οποίο αρχικά χτίστηκε ως φρούριο πριν γίνει παλάτι για τη γαλλική βασιλική οικογένεια.

«Αυτή η επίθεση είναι πραγματικά ένα μαχαίρι στην καρδιά της Γαλλίας και της γαλλικής ιστορίας», είπε.

«Αν οι ληστές δεν συλληφθούν σε έως 48 ώρες, τα κοσμήματα θα έχουν εξαφανιστεί»

Ο Chris Marinello, Διευθύνων Σύμβουλος της Art Recovery International, μιας εταιρείας που εντοπίζει κλεμμένα έργα τέχνης, πιστεύει ότι η γαλλική αστυνομία έχει περιορισμένο χρονικό περιθώριο στο οποίο θα μπορούσε να ανακτήσει τα κοσμήματα.

«Υπάρχει ένας αγώνας δρόμου σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή», δήλωσε στη ραδιοφωνική εκπομπή Newshour του BBC World Service την Κυριακή, προσθέτοντας ότι αν αυτοί οι κλέφτες δεν συλληφθούν μέσα στις επόμενες 24 με 48 ώρες αυτά τα κομμάτια πιθανότατα θα έχουν ήδη εξαφανιστεί.

Οι ληστές «δεν πρόκειται να τα κρατήσουν άθικτα, θα τα διαλύσουν, θα λιώσουν το πολύτιμο μέταλλο, θα ξανακόψουν τυχόν πολύτιμες πέτρες και θα κρύψουν στοιχεία του εγκλήματός τους», ανέφερε ο Marinello.

Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει «ουσιαστικά κανένας τρόπος» να εντοπιστούν τα κοσμήματα, πρόσθεσε.

«Μπορεί να συλλάβουν τους εγκληματίες, αλλά δεν θα ανακτήσουν τα κοσμήματα», είπε ο ίδιος.

Γαλλία: Οδηγία για την ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από τα μουσεία

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές θα αποστείλει οδηγία για την ενίσχυση του μηχανισμού ασφαλείας γύρω από τα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας μετά τη θεαματική κλοπή χθες, Κυριακή, κοσμημάτων ανεκτίμητης αξίας από το μουσείο του Λούβρου, ανακοινώθηκε σήμερα από το περιβάλλον του υπουργού.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από συνεδρίαση που είχε στο υπουργείο με την υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, όπως και τους υπευθύνους των αστυνομικών υπηρεσιών προκειμένου να εντοπιστεί τι λειτούργησε και τι δεν λειτούργησε, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Εκπρόσωπος του μουσείου του Λούβρου δήλωσε εξάλλου νωρίτερα ότι αυτό θα παραμείνει κλειστό σήμερα, μετά τη χθεσινή θεαματική διάρρηξή του και την κλοπή κοσμημάτων.

Σημειώνεται πως οι κλέφτες αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, ενώ προσπάθησαν να κλέψουν και ένα ένατο, το οποίο βρέθηκε πεταμένο στον τόπο της κλοπής.

Η εισαγγελέας του Παρισιού διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών.

Ο οίκος Sotheby's εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

