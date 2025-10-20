Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν για την ασφάλεια του Μουσείου του Λούβρου μετά την κλοπή των οκτώ κοσμημάτων του Γαλλικού Στέμματος, «ανεκτίμητης αξίας», το πρωί της Κυριακής. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την αναζήτηση των τεσσάρων ληστών οι οποίοι οπλισμένοι με ηλεκτρικά εργαλεία πραγματοποίησαν μια άκρως επαγγελματική έφοδο στο πιο πολυσύχναστο μουσείο στον κόσμο, προτού δραπετεύσουν με σκούτερ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον νέο υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέ, η συμμορία που εισέβαλε στην «Γκαλερί του Απόλλωνα» έδρασε άκρως επαγγελματικά. Ήξεραν τι ήθελαν, προφανώς είχαν «προετοιμάσει τη διαφυγή τους» εκ των προτέρων, είχαν έναν απίστευτα απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο δράσης και δεν χρειάζονταν περισσότερα από επτά λεπτά για να πάρουν τη λεία τους και να ξεφύγουν.

Χρησιμοποιώντας ένα φορτηγό εξοπλισμένο με ανυψούμενη πλατφόρμα, όπως χρησιμοποιούν οι εταιρείες μετακόμισης, πάρκαραν στον δρόμο έξω από το μουσείο, ανέβηκαν στον πρώτο όροφο και στη συνέχεια έκοψαν με αλυσοπρίονα τα κάγκελα από τα παράθυρα και μπήκαν μέσα στην Γκαλερί όπου και έκλεψαν τα κοσμήματα.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε ότι οι συναγερμοί ήχησαν σωστά μόλις οι ληστές πήραν τα κοσμήματα. Πέντε μέλη του προσωπικού του μουσείου που βρίσκονταν στην πινακοθήκη ή σε κοντινή απόσταση ακολούθησαν το πρωτόκολλο, επικοινωνώντας με την ασφάλεια του κτιρίου και προστατεύοντας τους επισκέπτες. Ανέφερε ότι η συμμορία προσπάθησε να βάλει φωτιά στο όχημά τους έξω, αλλά απετράπη κάτι τέτοιο μετά την παρέμβαση ενός υπαλλήλου του μουσείου.

Η καρφίτσα,γνωστή ως «καρφίτσα λειψανοθήκης» της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι δήλωσε στο γαλλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TF1 ότι το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από τη στιγμή της κλοπής δείχνει τους μασκοφόρους ληστές να εισέρχονται «ήρεμα» και να σπάνε τις προθήκες που περιείχαν τα κοσμήματα. Κανείς δεν τραυματίστηκε, με την Ντάτι να υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε «καμία βία, ήταν πολύ επαγγελματικό». Περιέγραψε τους κλέφτες ως φαινομενικά «έμπειρους» και με ένα καλά προετοιμασμένο σχέδιο να δραπετεύσουν με δύο σκούτερ.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Η ληστεία έλαβε χώρα σε μια γκαλερί σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από την αίθουσα που βρίσκεται ο διάσημος πίνακας της Μόνα Λίζα.

Ωστόσο, οι συμμορίες που οργανώνουν ληστείες όπως αυτή δεν στοχεύουν σε παγκοσμίου φήμης πίνακες που δεν μπορούν ποτέ να εκτεθούν ή να πωληθούν. Προτιμούν αντικείμενα που μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά - και τα κοσμήματα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Όσο τεράστια κι αν είναι η ιστορική και πολιτιστική τους αξία, τα στέμματα και τα διαδήματα μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν και να πωληθούν σε κομμάτια. Ακόμη και μεγάλα και διάσημα διαμάντια μπορούν να κοπούν. Η τελική τιμή πώλησης μπορεί να μην είναι η αξία του αρχικού τεχνουργήματος, αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντική.

Αναλυτικά τι κλάπηκε

Σύμφωνα με τις αρχές, κλάπηκαν οκτώ αντικείμενα, όπως διαδήματα, κολιέ, σκουλαρίκια και καρφίτσες. Όλα χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα και κάποτε ανήκαν σε Γάλλους βασιλιάδες ή αυτοκρατορικούς ηγεμόνες.

Το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας δήλωσε ότι τα κλεμμένα αντικείμενα ήταν:

-Μια τιάρα και μια καρφίτσα που ανήκαν στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄

-Ένα σμαραγδένιο κολιέ και ένα ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια από την Αυτοκράτειρα Μαρί Λουίζ

-Μια τιάρα, ένα κολιέ και ένα σκουλαρίκι από το σετ ζαφειριών που ανήκε στη Βασίλισσα Μαρία-Αμελί και τη Βασίλισσα Ορτάνς

-Μια καρφίτσα γνωστή ως «καρφίτσα λειψανοθήκης»

Ανάμεσά τους, αυτά τα κομμάτια είναι διακοσμημένα με χιλιάδες διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους.

Το σμαραγδένιο κολιέ της Αυτοκράτειρας Μαρί Λουίζ

Δύο ακόμη αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του στέμματος της αυτοκράτειρας Ευγενίας, βρέθηκαν κοντά στο σημείο και προφανώς έπεσαν από τους ληστές κατά τη διάρκεια της απόδρασης. Οι αρχές τα εξετάζουν για τυχόν ζημιές.

Ο Νουνιέ περιέγραψε τα κλεμμένα κοσμήματα «ανεκτίμητα» και «ανυπολόγιστης πολιτιστικής αξίας».

Η τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Παρόμοιες κλοπές στο παρελθόν

Το Λούβρο περιέχει χιλιάδες έργα τέχνης που είναι διάσημα σε όλο τον κόσμο, καθώς και ισάριθμα πιο άγνωστα αντικείμενα που παρόλα αυτά έχουν πολιτιστική σημασία.

Αλλά στη 230χρονη ιστορία του έχουν σημειωθεί σχετικά λίγες κλοπές – κυρίως χάρη στα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί.

Η πιο πρόσφατη εξαφάνιση αφορούσε το έργο Le Chemin de Sèvres (Ο Δρόμος προς τις Σεβρές) του καλλιτέχνη του 19ου αιώνα Camille Corot το οποίο απλώς αφαιρέθηκε από τον τοίχο το 1998 και έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί.

Αλλά η πιο διάσημη κλοπή ήταν μακράν αυτή που έλαβε χώρα το 1911, όταν κλάπηκε ο πίνακας «Η Τζοκόντα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι γνωστός και ως Μόνα Λίζα. Ο δράστης τότε κρύφτηκε σε μια ντουλάπα όλη τη νύχτα, στη συνέχεια κατάφερε να αφαιρέσει τον πίνακα από το πλαίσιό του, να τον τυλίξει με το φόρεμά του, να τον βάλει κάτω από τη μασχάλη του και να φύγει. Έπειτα αποδείχθηκε ότι ήταν Ιταλός εθνικιστής που ήθελε να επιστρέψει το έργο τέχνης στην πατρίδα του. Βρέθηκε στην Ιταλία το 1914 και επιστράφηκε στο Λούβρο.

Τον περασμένο μήνα, κλέφτες εισέβαλαν στο Μουσείο Adrien Dubouche στη Λιμόζ και έκλεψαν έργα πορσελάνης που φέρεται να αξίζουν 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τον Νοέμβριο του 2024, επτά αντικείμενα «μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από το Μουσείο Cognacq-Jay στο Παρίσι. Πέντε εντοπίστηκαν και ανακτήθηκαν πριν από λίγες ημέρες.

Τον ίδιο μήνα, ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο Μουσείο Ιέρωνα στη Βουργουνδία, πυροβολώντας πριν δραπετεύσουν με έργα τέχνης του 20ού αιώνα αξίας εκατομμυρίων λιρών.

Πηγή: skai.gr

