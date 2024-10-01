Η γερμανική αεροπορική εταιρία Lufthansa ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνει την αναστολή των δρομολογίων της Βηρυτού έως τις 30 Νοεμβρίου, αντί της 26ης Οκτωβρίου που προβλεπόταν αρχικά, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

«Λόγω της τωρινής κατάστασης, ο όμιλος Lufthansa προσαρμόζει εκ νέου το πτητικό του πρόγραμμα», δήλωσε σε ανακοίνωση ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός όμιλος αερομεταφορών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Lufthansa αποφάσισε επίσης να παρατείνει την αναστολή των πτήσεων προς το Τελ Αβίβ έως τις 31 Οκτωβρίου και να διατηρήσει σε ισχύ τη διακοπή δρομολογίων προς την Τεχεράνη έως και τις 14 Οκτωβρίου.

Η ελβετική θυγατρική της Swiss ανακοίνωσε επίσης ότι αποφάσισε να αναστείλει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ έως και την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024. Όλες οι πτήσεις από και προς τη Βηρυτό αναστέλλονται έως και το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2024, δήλωσε η εταιρία σε ανακοίνωση.

Ο όμιλος Lufthansa, στον οποίο περιλαμβάνονται επίσης η Austrian Airlines και η Brussels Airlines, έχει τροποποιήσει αρκετές φορές το πτητικό της πρόγραμμα τους τελευταίους μήνες λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, όπως έκαναν και άλλες αεροπορικές εταιρίες.

Πηγή: skai.gr

