Κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ενώ ο αμερικανικός στρατός «τους σφυροκοπά άγρια», το «μεγάλο κύμα» επιθέσεων δεν έχει έρθει ακόμα.

«Τους διαλύουμε», είπε ο Τραμπ στο CNN. «Νομίζω ότι πηγαίνει πολύ καλά. Είναι πολύ ισχυρό. Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο και τον χρησιμοποιούμε.»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης διάρκειας της σύγκρουσης, της έκπληξής του για την εκτεταμένη ιρανική αντεπίθεση και του πιθανού σχεδίου διαδοχής στη χώρα.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ κάνουν κάτι πέρα από τη στρατιωτική επίθεση για να βοηθήσουν τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας από το καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι».

«Το κάνουμε πράγματι. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε όλοι να μείνουν μέσα. Δεν είναι ασφαλές εκεί έξω.»

Και σύντομα θα είναι ακόμη λιγότερο ασφαλές, πρόσθεσε ο πρόεδρος.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν ξεκινήσει. Το μεγάλο έρχεται σύντομα.»



