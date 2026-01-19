Η αθλητική δραμεντί «Marty Supreme» αναδείχθηκε επίσημα η εμπορικά πιο επιτυχημένη ταινία της A24 στη Βόρεια Αμερική.

Με συνολικές εισπράξεις 80 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπέρασε το «Everything Everywhere All at Once», το οποίο κατείχε έως τώρα το ρεκόρ με 77 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά την απώλεια της πρωτιάς στη Βόρεια Αμερική, το πολυβραβευμένο με Όσκαρ «Everything Everywhere All at Once» διατηρεί τον τίτλο της πιο επικερδούς ταινίας της A24 σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας συγκεντρώσει 142 εκατομμύρια δολάρια. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το δυστοπικό θρίλερ του Άλεξ Γκάρλαντ «Civil War», με παγκόσμιες εισπράξεις 127 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η «Marty Supreme», η οποία προς το παρόν προβάλλεται σε περιορισμένο αριθμό χωρών, έχει αποφέρει συνολικά 97 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Πρόκειται επίσης για την ακριβότερη παραγωγή στην ιστορία της A24, με προϋπολογισμό που φτάνει τα 70 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη μακροχρόνια εμπορική της πορεία, προκειμένου να αποσβεστεί το κόστος.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Τίμοθι Σαλαμέ, έχει ήδη τιμηθεί με Χρυσή Σφαίρα και με βραβεία Α΄ Ανδρικού Ρόλου από την Ένωση Κριτικών των ΗΠΑ (Critics’ Choice) και του Καναδά, ενώ θεωρείται πολύ πιθανή η παρουσία του στην οσκαρική κούρσα όταν ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες.



Πηγή: skai.gr

