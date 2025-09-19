Λογαριασμός
Κάλας για παραβίαση εναέριου χώρου της Εσθονίας: Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης

«Αυτή είναι η τρίτη τέτοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε

Κάγια Κάλας

«Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη αποτελεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

Η Κάλας τόνισε ότι «αυτή είναι η τρίτη τέτοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή».

Συνεχίζοντας, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Εσθονία και τόνισε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με την εσθονική κυβέρνηση.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», σημείωσε.

