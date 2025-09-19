«Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη αποτελεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

Η Κάλας τόνισε ότι «αυτή είναι η τρίτη τέτοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή».

Συνεχίζοντας, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Εσθονία και τόνισε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με την εσθονική κυβέρνηση.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», σημείωσε.

Today's violation of Estonia's airspace by Russian military aircraft is an extremely dangerous provocation.



This marks the third such violation of EU airspace in days and further escalates tensions in the region.



The EU stands in full solidarity with Estonia (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

Πηγή: skai.gr

