Οι κυπριακές αρχές πραγματοποιούν ανασκαφές στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο, αναζητώντας τα λείψανα Ελληνοκυπρίων αμάχων που εξαφανίστηκαν το 1974, με αρχαιολόγους να εργάζονται σε δύο τοποθεσίες όπου οι τουρκικές δυνάμεις φέρεται να έθαψαν τα θύματα κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, σημειώνει το Euronews.

Η Επιτροπή Αγνοουμένων της Κύπρου πραγματοποιεί ανασκαφές στη Γαλάτεια, στην επαρχία Αμμοχώστου, αναζητώντας τα λείψανα ενός ατόμου από τη Γιαλούσα που εξαφανίστηκε στις 3 Οκτωβρίου 1974. Μια δεύτερη ομάδα εργάζεται στο κοντινό Επτακόμι, αναζητώντας λείψανα σε ένα πηγάδι.

Ο αρχαιολόγος Χαράλαμπος Σιάφκου ανέφερε ότι σε προηγούμενες ανασκαφές το 2006 και το 2015 ανακτήθηκαν οστά 18 ατόμων στην περιοχή της λίμνης Γαλάτεια. Τουρκοκύπριοι πληροφοριοδότες είπαν στους ερευνητές ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν μηχανήματα για να θάψουν τα πτώματα στο αποξηραμένο κοίτασμα της λίμνης το 1974.

«Όλοι οι αγνοούμενοι που αναζητούμε εδώ ήταν άμαχοι. Γνωρίζουμε ότι απήχθησαν από τα χωριά τους και αυτός είναι ο τόπος ταφής τους», δήλωσε ο Σιάφκου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που υποδεικνύουν ότι η Γαλάτεια μετατράπηκε σε στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου, όπου Τούρκοι στρατιώτες και Τουρκοκύπριοι ένοπλοι μετέφεραν άνδρες χωρικούς από τις γύρω περιοχές, ενδέχεται να έχουν ταφεί στην περιοχή έως και οκτώ ακόμη αγνοούμενοι.

Από την αρχική ανακάλυψη έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον πέντε επιπλέον ανασκαφές χωρίς αποτελέσματα. Η τρέχουσα ανασκαφή ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, με τις ομάδες να αγωνίζονται ενάντια στις χειμερινές βροχές που γεμίζουν τη λίμνη.

Ο Τουρκοκύπριος αρχαιολόγος Αλί Γκιουλούογλου, ο οποίος εργάζεται στον χώρο από το 2009, δήλωσε ότι οι ομάδες ολοκληρώνουν την ανασκαφή ολόκληρης της περιοχής για να διασφαλίσουν ότι δεν θα παραβλεφθεί τίποτα. Η περιοχή έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη από το 1974, γεγονός που βοηθά στις προσπάθειες ταυτοποίησης.

«Θέλω να πω στους Κύπριους να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Αν έχουν ακούσει κάτι, να μην φοβούνται, να έρθουν στα γραφεία μας», είπε ο Γκιουλούογλου, ζητώντας πληροφορίες από μάρτυρες.

Πηγή: skai.gr

