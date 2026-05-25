Ο Κύπριος YouTuber και TikToker, Φειδίας Παναγιώτου, που μετέτρεψε τη διαδικτυακή του δημοτικότητα σε μια εντυπωσιακή πολιτική πορεία στην Κύπρο και την Ευρώπη, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα διατηρήσει την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρά το γεγονός ότι εξελέγη και στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου.

«Θα παραμείνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είναι καλό για το κόμμα Άμεση Δημοκρατία να έχει έναν ευρωβουλευτή», δήλωσε ο Φειδίας στους δημοσιογράφους πριν από την τελετή ανακήρυξης των αποτελεσμάτων.

«Θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα, αλλά είμαστε χαρούμενοι με αυτό που συνέβη. Είναι μια μικρή νίκη», πρόσθεσε.

Μόλις πριν από έξι μήνες, ο 26χρονος ίδρυσε το κόμμα «Άμεση Δημοκρατία», με στόχο - όπως είπε - να ανατρέψει το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, δίνοντας στους απλούς πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαμόρφωση πολιτικών θέσεων και να δηλώνουν υποψηφιότητα μέσω διαδικτύου.

Το κόμμα συγκέντρωσε 5,4% στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής και εξασφάλισε τέσσερις έδρες στο 56μελές κυπριακό κοινοβούλιο. Ο Φειδίας, που έλαβε τις περισσότερες ψήφους από όλους τους υποψηφίους του κόμματός του, παραχώρησε την έδρα του στον δεύτερο σε ψήφους, Γιάννης Λαούρης.

Παρότι το αποτέλεσμα θεωρείται αξιοσημείωτο για ένα κόμμα που απέφυγε την παραδοσιακή προεκλογική εκστρατεία και δεν παρουσίασε αναλυτικό πολιτικό πρόγραμμα, δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες του ίδιου του Φειδία. Στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024, σχεδόν ένας στους πέντε ψηφοφόρους είχε στηρίξει την υποψηφιότητά του, παρότι δεν είχε παρουσιάσει συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις ή δεσμεύσεις.

«Φαίνεται πως ο κόσμος δεν πεινά πλέον για πολιτικές θέσεις, αλλά για αληθινούς ανθρώπους που δεν λένε ψέματα και λένε την αλήθεια», είχε δηλώσει τότε στο Associated Press.

Ο Φειδίας έγινε γνωστός μέσα από βίντεο με ακραίες διαδικτυακές προκλήσεις, όπως να ξοδεύει μεγάλα χρηματικά ποσά στο Βιετνάμ, να ζει δωρεάν για μία εβδομάδα σε αεροδρόμιο ή να θάβεται ζωντανός για δέκα ημέρες.

Η μεγάλη του διαδικτυακή επιτυχία ήρθε όταν κατάφερε, ύστερα από επίμονες προσπάθειες, να συναντήσει και να αγκαλιάσει τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Elon Musk, ο οποίος στη συνέχεια έγινε υποστηρικτής του.

Ο ίδιος έχει αναγνωρίσει ότι οι διαδικτυακές του δραστηριότητες έδωσαν σε πολλούς Κύπριους ψηφοφόρους, που αισθάνονται απογοητευμένοι από τη διαφθορά και το πελατειακό πολιτικό σύστημα, έναν τρόπο να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους.

Παράλληλα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία και για σχόλια που αμφισβητούσαν τις καταγγελίες του International Criminal Court σχετικά με την «παράνομη μεταφορά» ουκρανικών παιδιών στη Ρωσία.

Στις ίδιες εκλογές, σημαντική άνοδο κατέγραψε και το υπερεθνικιστικό κόμμα ELAM, το οποίο συγκέντρωσε σχεδόν 11% των ψήφων και οκτώ έδρες, διπλασιάζοντας σχεδόν τη δύναμή του σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.