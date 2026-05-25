Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας στην ουκρανική πρωτεύουσα, σε αντίποινα - σύμφωνα με το Κρεμλίνο - για την ουκρανική επίθεση σε φοιτητική εστία στο Σταρομπίλσκ.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και θέσεις διοίκησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας αναφέρει στην ανακοίνωσή του: «Η επίθεση στο Σταρομπίλσκ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας προχωρούν σε συστηματικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων του ουκρανικού αμυντικού βιομηχανικού συγκροτήματος στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων χώρων σχεδιασμού, παραγωγής, προγραμματισμού και προετοιμασίας για τη χρήση των UAV που χρησιμοποιούνται από το καθεστώς του Κιέβου με τη συνδρομή ειδικών του ΝΑΤΟ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την προμήθεια εξαρτημάτων, την παροχή πληροφοριών και την καθοδήγηση στόχων».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία για «τρομοκρατική επίθεση» στην περιοχή του Λουχάνσκ - η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή - υποστηρίζοντας πως χτυπήθηκε φοιτητική εστία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Πούτιν ισχυρίστηκε τότε ότι η επίθεση «δεν ήταν ατύχημα», αφήνοντας να εννοηθεί πως επρόκειτο για στοχευμένη ενέργεια. «Ζήτησα από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίποινα», είχε προσθέσει ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο ουκρανικός στρατός από τη μεριά του είχε απορρίψει τις ρωσικές κατηγορίες ότι επιτέθηκε σε φοιτητική εστία στην κατεχόμενη πόλη Σταρομπίλσκ, χαρακτηρίζοντάς τες «παραποίηση» και δήλωσε ότι στόχευσε μια επίλεκτη μονάδα διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην περιοχή. Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανέφερε τότε σε ανακοίνωση του που ανάρτησε στο Facebook ότι έπληξε ένα από τα αρχηγεία της μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών Rubicon κοντά στην πόλη Σταρομπίλσκ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην ανακοίνωση του το γενικό επιτελείο ανέφερε ότι «η Ουκρανία πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών υποδομών και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, τηρώντας αυστηρά του κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Ο αριθμός των νεκρών από πλήγμα drone στη φοιτητική εστία είχε ανέλθει στους 16, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, οι οποίες είχαν αναφέρει ακόμη ότι τα περισσότερα θύματα ήταν νεαρές γυναίκες.

Χθες, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε στόχους στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας τέσσερις τύπους πυραύλων Oreshnik, Iskander, Kinzhal, Zircon (Ορέσνικ, Ισκαντέρ, Κινζάλ και Ζιρκόν).

