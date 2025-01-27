Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 3 Φεβρουαρίου

Την είδηση μετέδωσε η ισραηλινή ιστοσελίδα Walla - Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το αν θα γίνει το ταξίδι εξαρτάται από την υγεία του Νετανιάχου

Μπενιαμιν Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ισραηλινές και αμερικανικές πηγές που επικαλείται η ισραηλινή ιστοσελίδα, Walla σήμερα Δευτέρα.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτό το προγραμματισμένο ταξίδι εξαρτάται από την κατάσταση της υγείας του Νετανιάχου, σημειώνει το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισραήλ Ουάσιγκτον
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark