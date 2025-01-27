Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ισραηλινές και αμερικανικές πηγές που επικαλείται η ισραηλινή ιστοσελίδα, Walla σήμερα Δευτέρα.
Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτό το προγραμματισμένο ταξίδι εξαρτάται από την κατάσταση της υγείας του Νετανιάχου, σημειώνει το δημοσίευμα.
