Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αποχώρησε από το Χ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα κάνει πλέον αναρτήσεις στο Χ και θα χρησιμοποιεί το ανταγωνιστικό Bluesky και έγινε έτσι άλλος ένας οργανισμός που εγκαταλείπει αυτή την πλατφόρμα, η οποία έχει δεχτεί επικρίσεις για το περιεχόμενό της.

Η κίνηση της ΕΜΑ ακολουθεί εκείνες άλλων οργανισμών που έχουν εγκαταλείψει ή έχουν μειώσει τη χρήση της πλατφόρμας, περιλαμβανομένης της μη κυβερνητικής οργάνωσης Κέντρο για την Αντιμετώπιση Ψηφιακού Μίσους, των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας της Γερμανίας, της βρετανικής εφημερίδας Guardian και πολλών βρετανικών πανεπιστημίων.

"Ο EMA δεν θα αναρτά πλέον περιεχόμενο και ενημερώσεις στο X. Πιστεύουμε ότι η πλατφόρμα Χ δεν πληροί πλέον τις επικοινωνιακές μας ανάγκες", ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία.

"Επειτα από προσεκτική εξέταση, η Υπηρεσία αποφάσισε να ανοίξει λογαριασμό στο Bluesky", όπως προστίθεται.

We have moved...



We have decided to take a break from X, but we want to keep talking about medicines and public & animal health with all of our followers.



Find us on Bluesky ➡️ https://t.co/Vec4pn4TdE pic.twitter.com/bUYv3pUOhd — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 24, 2025

Οι εκπρόσωποι του EMA δεν ήταν άμεσα προσβάσιμοι για περαιτέρω σχόλια. Αίτημα σχολιασμού υποβλήθηκε και στο X.

Η εξέλιξη αυτή συντελείται σε μια περίοδο που ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Χ, ο Ίλον Μασκ, αυξάνει την πολιτική του δραστηριότητα στην Ευρώπη, με τελευταία ενέργειά του την έκκληση που έκανε προς τους Γερμανούς να ψηφίσουν ένα ακροδεξιό κόμμα.

Ο Μασκ βοήθησε τον Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά η πλατφόρμα του δέχτηκε επικρίσεις από ειδικούς στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης ότι διευκόλυνε την διάδοση των ψευδών ειδήσεων στη διάρκεια της εκστρατείας.

Ο Μασκ λέει ότι θέλει η Χ να προασπίζεται την ελευθερία του λόγου.

Μετά την εκλογική νίκη του Τραμπ η Bluesky πρόσθεσε εκατομμύρια χρήστες, αλλά παραμένει πολύ μικρότερη από τους ανταγωνιστές της.

Ο EMA είναι μια αποκεντρωμένη υπηρεσία της ΕΕ, υπεύθυνη για την επιστημονική εκτίμηση, την επιτήρηση και την ασφαλή εποπτεία των φαρμάκων. Τα κεντρικά του γραφεία είναι στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας στη διάρκεια της πανδημίας της COVID καθώς ήταν ο θεσμός εκείνος που αποφάσιζε για τα εμβόλια στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι οργανισμοί της ΕΕ εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την Χ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα νωρίτερα μέσα στο μήνα ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την Bluesky, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει την Χ.

Πηγή: skai.gr

