Σερβία: Κάλεσμα των φοιτητών για γενική απεργία - Αντιδιαδήλωση οργανώνει ο Βούτσιτς

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς στη Σερβία με τους φοιτητές να καλούν σήμερα, Παρασκευή, όλους τους πολίτες σε γενική απεργία - ανυπακοή.

Με δεδομένο ότι οι περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις βρίσκονται υπό τον έλεγχο του καθεστώτος και ήταν αδύνατη η συμφωνία για διοργάνωση απεργίας, οι φοιτητές προτείνουν διάφορους τρόπους στους πολίτες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα. «Την Παρασκευή μην πάτε στη δουλειά σας», «πάρτε μία ημέρα άδεια», «επικαλεστείτε ασθένεια, αν φοβάστε τον εργοδότη σας», προτείνουν στους εργαζόμενους οι φοιτητικές οργανώσεις. Τους συμβουλεύουν δε, για μία ημέρα, να μην πάνε «σε εστιατόρια, καφέ, πολυκαταστήματα, γυμναστήρια…» όπως επίσης και να μην κάνουν καθόλου ψώνια. «Η συμμετοχή σας κάνει τη διαφορά! Ας πάρουμε την ελευθερία στα χέρια μας!», αναγράφεται στο κάλεσμα των φοιτητών.

Τη συμμετοχή τους στη γενική απεργία δήλωσαν οι δικηγόροι, οι ηθοποιοί, κάποιες οργανώσεις εκπαιδευτικών, μέρος των εργαζομένων στα λιγνιτωρυχεία, ενώ τα καλωδιακά τηλεοπτικά κανάλια, που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση, θα μεταδίδουν μόνο ειδησεογραφία από τις κινητοποιήσεις.

Εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς καταγγέλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πιέσεις και απειλές από τη διεύθυνση για να μην συμμετάσχουν στην απεργία. Απειλές για απόλυση καταγγέλλονται και από εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί διάφορες δράσεις για να «παραλύσει η χώρα».

Στο Βελιγράδι οι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις έξω από τις σχολές τους, ενώ όσοι το επιθυμούν θα μεταβούν οργανωμένα στον Ερυθρό Σταυρό για εθελοντική αιμοδοσία.

Οι μαθητές σχολείων Μέσης εκπαίδευσης που βρίσκονται εδώ και ένα μήνα υπό κατάληψη, μαζί με καθηγητές, θα πραγματοποιήσουν πορεία και θα αποκλείσουν για μία ώρα τη γέφυρα που συνδέει την παλιά με τη νέα πόλη.

Κόμματα της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν επίσης ότι θα πραγματοποιήσουν αποκλεισμούς δρόμων στην πρωτεύουσα. Ανάλογες δράσεις έχουν προγραμματιστεί και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Σερβίας.

Στην αντεπίθεση περνάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς οργανώνοντας συγκεντρώσεις υποστηρικτών του σε διάφορες πόλεις της Σερβίας με το σύνθημα «Προβολή της τίμιας και κανονικής Σερβίας». Η πρώτη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην πόλη Γιαγκοντίνα, στην κεντρική Σερβία. Ο Βούτσιτς στην ομιλία του θα παρουσιάσει, όπως ανακοινώθηκε, την πρόταση του για την ίδρυση «ενός κινήματος για το κράτος και τον λαό, το οποίο θα συσπειρώνει όλες τις πατριωτικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις».

Οι διαδηλώσεις κατά τις διαφθοράς και της αδιαφάνειας στη Σερβία ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση, την 1η Νοεμβρίου του 2024, του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους. Οι φοιτητές πρωτοστατούν στις κινητοποιήσεις ζητώντας να αποδοθούν ποινικές και πολιτικές ευθύνες για την τραγωδία και να αποκαλυφθούν όλα τα στοιχεία για την ανακαίνιση του σταθμού που είχε ολοκληρωθεί τρεις μήνες πριν καταρρεύσει το τσιμεντένιο γείσο.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς και η κυβέρνηση θεωρούν τις φοιτητικές κινητοποιήσεις «υποκινούμενες από ξένα κέντρα που επιδιώκουν την βίαιη ανατροπή της εξουσίας και τη διάλυση της χώρας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.