Σήμερα αναμένεται να απαγγελθούν οι κατηγορίες στον δήμαρχο Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς ο οποίος έχει μπει τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του στο «μικροσκόπιο» των αρχών.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο αν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης συνωμότησε με την τουρκική κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του και έλαβε παράνομες δωρεές.

Επιπλέον, η ομοσπονδιακή έρευνα εξέτασε αν ο Έρικ Άνταμς πίεσε τους αξιωματούχους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης να υπογράψουν, παρά τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια, να εγκαινιαστεί το προξενείο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για το λεγόμενο «ουρανοξύστη» του Ερντογάν ή αλλιώς το «Σπίτι της Τουρκίας» που βρίσκεται απέναντι από το κεντρικό κτήριο του ΟΗΕ.

Επιπλέον, εξετάζεται αν ο δήμαρχος αντιμετωπιζόταν ευνοϊκά, αναφορικά με τις πτήσεις του, από την Turkish Airlines, η οποία ανήκει εν μέρει στην τουρκική κυβέρνηση.

Οι ομοσπονδιακές έρευνες

Ο δήμαρχος παρέδωσε τα τηλέφωνά του τον περασμένο Νοέμβριο, για να εξακριβωθεί εάν η εκστρατεία του το 2021 έλαβε παράνομες δωρεές από πολίτες και κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Τουρκία.

Οι New York Times αναφέρουν ότι η έρευνα περιλαμβάνει όχι μόνο τους δεσμούς του Άνταμς με την Τουρκία, αλλά και με το Ισραήλ, το Κατάρ, την Κίνα, τη Νότια Κορέα και την πρώην Σοβιετική Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν - η μόνη από τις έξι Adams που δεν έχει επισκεφθεί.

Οι ερευνητές προσπαθούν να απαντήσουν εάν η εκστρατεία του για τη δημαρχία το 2021 είχε «συνωμοτήσει» με την κυβέρνηση της Τουρκίας για να λάβει παράνομες ξένες δωρεές και αν ασκήθηκε πίεση στην πυροσβεστική να εγκρίνει ένα νέο πολυώροφο τουρκικό προξενείο παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια.

Οι αστυνομία «ξεσκόνισε» και τους συνεργάτες του Άνταμς - «Βροχή» από παραιτήσεις

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ομοσπονδιακοί πράκτορες διεξήγαγαν έρευνες και κατάσχεσαν τα τηλέφωνα του αστυνομικού επιτρόπου, του πρώτου αντιδημάρχου, της καγκελαρίου των σχολείων, του αντιδημάρχου δημόσιας ασφάλειας και ενός ανώτερου συμβούλου που είναι ένας από τους στενότερους έμπιστους του δημάρχου.

Αυτές οι ενέργειες οδήγησαν σε τέσσερις ομοσπονδιακές έρευνες για διαφθορά που στροβιλίζονται γύρω από τη διοίκηση του Άνταμς και οδήγησαν στην παραίτηση του αστυνομικού επιτρόπου, Έντουαρντ Α. Κάμπαν, και της γενικής συμβούλου του δημάρχου, Λίζα Ζόρνμπεργκ, η οποία αποχώρησε από τη διοίκηση αφού ο Άνταμς αντιστάθηκε στη συμβουλή της να καθαρίσει το σπίτι.

Ο Επίτροπος Υγείας της πόλης της Νέας Υόρκης Δρ. Ashwin Vasan υπέβαλε την παραίτησή του τη Δευτέρα και θα αποχωρήσει από τα καθήκοντά του μέχρι το τέλος του έτους.Ο ίδιος είπε ότι εγκαταλείπει τη θέση για προσωπικούς λόγους και όχι λόγω των συνεχιζόμενων ομοσπονδιακών ερευνών που αφορούν την κυβέρνηση Άνταμς.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Άνταμς και οι αναφερόμενες σχέσεις του με την Τουρκία

«Πάντα ήξερα ότι αν σταθώ στη θέση μου για τους Νεοϋορκέζους, θα ήμουν στόχος - και στόχος έγινα», δήλωσε ο Άνταμς για να προσθέσει: «Αν κατηγορηθώ, είμαι αθώος και θα το πολεμήσω με κάθε ουγγιά της δύναμης και του πνεύματός μου».

Οι New York Times αναφέρουν ότι οι ερευνητές αναζήτησαν πληροφορίες σχετικά με έναν αριθμό ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην γενικού προξένου της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη, Reyhan Özgür, τον οποίο ο Adams, κατά τη διάρκεια τελετής έπαρσης σημαίας για την Τουρκία το 2022, περιέγραψε ως «καλό φίλο».

Ένα άλλο άτομο που κατονομάστηκε στις κλήσεις του κινητού του, ήταν ο Arda Sayiner, ένας αυτοαποκαλούμενος σύμβουλος influencer και δημοσιογράφος που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Τουρκία και του οποίου ο ιστότοπος διαφημίζει μια συνέντευξη που είχε κάποτε με τον Adams.

Ο Sayiner συμμετείχε στην οργάνωση ταξιδιού του Adams τον Δεκεμβρίου 2015 στην Τουρκία ενώ ήταν πρόεδρος του δήμου, τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στη χώρα μέσα σε τέσσερις μήνες.

Το κατηγορητήριο σηματοδοτεί μια δύσκολη εποχή για τον Άνταμς. Έναν Δημοκρατικό και πρώην αρχηγό της αστυνομίας που κέρδισε τις εκλογές πριν από σχεδόν τρία χρόνια για να γίνει ο δεύτερος μαύρος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης του έθνους και που υποσχόταν νόμο και τάξη και μείωση της εγκληματικότητας, σημειώνει το Associated Press.

Σχεδόν ένα χρόνο αφότου οι πράκτορες του FBI κατάσχεσαν τα τηλέφωνά του, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς αντιμετωπίζει έναν μεγάλο αριθμό ομοσπονδιακών ερευνών που αφορούν τη διοίκησή του.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι έρευνες οδήγησαν σε σωρεία κλητεύσεων. Ομοσπονδιακοί ερευνητές επισκέφτηκαν περισσότερα από 12 μέλη της διοίκησής του, κατάσχοντας συσκευές από τον αστυνομικό επίτροπο (ο οποίος στη συνέχεια παραιτήθηκε), τον επικεφαλής των δημόσιων σχολείων και άλλους έμπιστους ανθρώπους τόσο μέσα όσο και έξω από το Δημαρχείο.

Τουλάχιστον ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος δημάρχου έλαβε κλήτευση για να καταθέσει ενώπιον μιας μεγάλης κριτικής επιτροπής.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αρνήθηκαν να συζητήσουν τις έρευνες, αλλά άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι με στοιχεία των υποθέσεων είπαν ότι έρευνες που αφορούσαν ανώτερους βοηθούς του Άνταμς, συγγενείς αυτών των βοηθών, συγκέντρωση χρημάτων για εκστρατεία και πιθανή επιρροή στην αστυνομία και την πυροσβεστική.

Ο Άνταμς, πρώην αρχηγός της αστυνομίας, δεν έχει κατηγορηθεί για αδικοπραγία και αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε γνώση για εγκληματική δραστηριότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.