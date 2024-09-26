Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπά τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου "με πλήρη ισχύ" έως ότου οι κάτοικοι στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με ασφάλεια.

Ο Νετανιάχου έκανε τη δήλωση στους δημοσιογράφους όταν προσγειώθηκε σε αμερικανικό έδαφος πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Το Ισραήλ δεν φαίνεται να διατεθειμένο να αποδεχθεί το προσωρινό σχέδιο για κατάπαυση του πυρός στην περιοχή, παρ' ότι η πρόταση προέρχεται από τον βασικό του σύμμαχο, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτυλίχθηκε ένα πραγματικό διπλωματικό θρίλερ, καθώς το Ισραήλ φέρεται, σύμφωνα με διπλωμάτες της Δύσης, να είχε αποδεχθεί το σχέδιο και να άλλαξε γνώμη λίγες ώρες αργότερα.

Ο Γκάλαντ ενέκρινε την επέκταση των επιχειρήσεων

Σε κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο βόρειο μέτωπο, ήτοι στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο και στις εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, προχωρά το Ισραήλ. Ο υπουργός Άμυνας.Γιόαβ Γκάλαντ ενέκρινε την επέκταση των επιχειρήσεων του IDF , με στόχο την εξολόθρευση της Χεζμπολάχ και την καταστροφή των οπλικών της συστημάτων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μία χερσαία επιχείρηση ή ακόμα και εισβολή στο έδαφος του Λιβάνου, προκειμένου να πληγεί το δίκτυο της Χεζμπολάχ και να επιστρέψουν οι κάτοικοι του Ισραήλ στα σπίτια τους, στα βόρεια της χώρας.

באישור הפעולות ההתקפיות הבאות בחזית הצפון, יחד עם הרמטכ״ל, ראש אגף המודיעין וראש אגף המבצעים בצה״ל.



אנו ממשיכים את רצף הפעולות - לחיסול מחבלי חיזבאללה, לפירוק המערכים ההתקפיים ולהשמדת הטילים והרקטות.



יש לנו משימות נוספות להשלים כדי לאפשר את החזרת תושבי הצפון לביתם - נמשיך… pic.twitter.com/hFVQCs11BM — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) September 26, 2024

Όστιν: Καταστροφικός ένας ολοκληρωτικός πόλεμος στον Λίβανο

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν δήλωσε σήμερα ότι ένας «ολοκληρωτικός πόλεμος» μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ θα ήταν καταστροφικός τόσο για το Ισραήλ όσο και για τον Λίβανο. Ο αμερικανός υπουργός απηύθυνε έκκληση για εξεύρεση «διπλωματικής λύσης», καθώς συνεχίζονται οι μαζικές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ σε διαφορές περιοχές του Λιβάνου.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον κίνδυνο ενός ολοκληρωτικού πολέμου» που «θα ήταν καταστροφικός τόσο για το Ισραήλ όσο και για τον Λίβανο», είπε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ο οποίος μετέβη στο Λονδίνο για επαφές με τους ομολόγους του της Βρετανίας και της Αυστραλίας. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι ενδεχόμενη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός «θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει για τη σύναψη και εφαρμογή εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.