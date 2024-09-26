Ισραήλ: Ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν Γκβιρ απειλεί να αποσύρει το κόμμα του από την κυβέρνηση

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, από τα σκληροπυρηνικά μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης, απείλησε ότι το κόμμα του Otzma Yehudit θα αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό υπό την πρωθυπουργία του Μπενιαμίν Νετανιάχου αν ο τελευταίος συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Μετά από συνάντηση με βουλευτές από το ακροδεξιό κόμμα του, ο Μπεν-Γκβιρ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι αν δεχθεί μια προσωρινή συμφωνία θα τον αναγκάσει να σταματήσει τη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού και «αν η προσωρινή εκεχειρία γίνει μόνιμη θα παραιτηθούμε από την κυβέρνηση».

«Το πιο βασικό και κατανοητό είναι ότι όταν ο εχθρός είναι γονατισμένος, δεν του επιτρέπεις να σηκωθεί, αλλά δουλεύεις για να τον νικήσεις», τόνισε ο ακροδεξιός υπουργός.

«Εάν μια προσωρινή κατάπαυση γίνει μόνιμη… όλοι οι υπουργοί και οι βουλευτές του Otzma Yehudit θα παραιτηθούν από την κυβέρνηση και τον συνασπισμό», προειδοποίησε.

Νωρίτερα σήμερα και ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ακροδεξιός σύμμαχος- κλειδί της κυβέρνησης Νετανιάχου, απέρριψε το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός στις εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και του λιβανέζικου σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, έπειτα από διεθνή έκκληση για εκεχειρία 21 ημερών που απηύθυναν μεταξύ άλλων η ΕΕ και οι ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

