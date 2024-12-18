Viral έχει γίνει μια παρέα παιδιών από την Κρήτη που επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη και χόρεψαν συρτό έξω από την Αγιά Σοφιά .

Οι έξι Κρητικοί, που είναι όλοι μουσικοί και συμμετείχαν ήταν οι Γιάννης Γιαννακάκης, Γιώργος Ξενάκης, Μιχάλης Λυμάκης, Νίκος Λαγουδάκης, Στέλιος Γασπαράκης, ενώ το βίντεο που αποτύπωσε τη στιγμή κατέγραψε ο Γιάννης Γεωργαλής.

Όπως αναφέρουν στο Action 24: «Ανεβάσαμε το βίντεο μια ημέρα μετά, αφού φύγαμε». «Ήταν λίγο περίεργη η αστυνομία, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε ευτράπελα, δεν μας ενόχλησε κανείς. Αλλά αν είχαμε ανεβάσει το βίντεο και μέναμε παραπάνω μέρες στην Κωνσταντινούπολη, δεν ξέρουμε τι θα είχε γίνει».

«Πολύ αυθόρμητα, μια που πήγαμε και μας βγήκε μόνο του», αναφέρουν για το πώς αποφάσισαν να χορέψουν μπροστά στην Αγιά Σοφιά. «Όλοι κοιτάγανε περίεργα», σημειώνουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.