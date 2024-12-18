Τατζικιστάν: Μυστηριώδεις δολοφονίες οικογενειών σε μικρή πόλη

Οι αρχές του Τατζικιστάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν ενεργοποιήσει «όλες τις δυνάμεις της τάξης» για να ερευνήσουν μια ασυνήθιστη σειρά δολοφονιών στην πόλη Κινομποντόμ, όπου πάνω από 20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων αρκετά παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους από την άνοιξη.

Ύστερα από έξι μήνες «σιωπής» των άγνωστων δολοφόνων, τον Δεκέμβριο δολοφονήθηκαν 3 οικογένιες στην πόλη των 50.000 κατοίκων.

«Αρκετές περιπτώσεις βίαιων ανθρωποκτονιών έχουν αναφερθεί στο Κινομποντόμ τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας την ανησυχία του πληθυσμού», δήλωσε χθες, Τρίτη, η υπηρεσία Τύπου του ηγέτη της περιφέρειας Σουγντ (βόρεια).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «έχουν κινητοποιηθεί όλες οι δυνάμεις της τάξης».

Οι αρχές πρότειναν επίσης «να τοποθετηθούν κάμερες παρακολούθησης και φωτισμός στους δρόμους» και διαβεβαίωσαν ότι ο πρόεδρος της χώρας, Ιμομάλι Ραχμόν, εργάζεται «νυχθημερόν» για την ασφάλεια των Τατζίκων.

Συνολικά, 23 πρόσωπα από επτά διαφορετικές οικογένειες δολοφονήθηκαν από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου στο Κινομποντόμ, σύμφωνα με καταμέτρηση των λίγων μη κρατικών τοπικών μέσων ενημέρωσης που καλύπτουν τα γεγονότα, σε μια χώρα όπου ο Τύπος ελέγχεται στενά.

Καμία δημόσια πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη για την έρευνα, όπως συμβαίνει στη συντριπτική πλειονότητα των ποινικών υποθέσεων στο Τατζικιστάν.

Αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών περιόρισε το καλοκαίρι το εύρος της υπόθεσης και ανακοίνωσε ότι δύο πρόσωπα καταδικάστηκαν σε κάθειρξη χωρίς αναστολή, κάτι που όμως δεν έβαλε τέλος στη μακάβρια σειρά δολοφονιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.