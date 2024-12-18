Συρία: Εκτός ελέγχου οι θεωρίες συνωμοσίας ότι ο τζιχαντιστής ηγέτης της Συρίας είναι εβραίος

«Επιβεβαιώθηκε: Jewlani!» (λογοπαίγνιο της ονομασίας του ηγέτη των τζιχαντιστών με τη λέξη Jew, Εβραίος)



«Οργιάζουν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλη τη Μέση Ανατολή, και παραπέρα, οι θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την προέλευση του Αχμάντ αλ Σάρα (ευρύτερα γνωστού με το προσωνύμιο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζουλάνι ή Γκολάνι), ηγέτη της θριαμβεύτριας στη Συρία ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ. Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, οι αναφορές διαδίδονται κυρίως από υποστηρικτές της Ιρανικής Ισλαμικής Δημοκρατίας και πιστούς του καθεστώτος Άσαντ.



Ο Αλ Σάρα έχει δεχθεί έντονες επικρίσεις για τον ρόλο του στην πτώση του καθεστώτος Άσαντ, που θεωρείται σημαντικό θεμέλιο του «ιρανικού άξονα αντίστασης», που προέρχονται των μέσων ενημέρωσης, πολιτικούς, ακόμη και ακαδημαϊκούς. Ο Αλ Τζουλάνι αντιμετωπίζει επίσης επιθέσεις από αντι-ισλαμιστικούς παράγοντες που απορρίπτουν τις σαλαφικές ιδεολογίες και βασίζουν την περιφρόνησή τους στους ρόλους του σε διάφορα παρακλάδια της Αλ Κάιντα.



Οι θεωρίες συνωμοσίας διαφέρουν, με πολλούς να προσπαθούν να ισχυριστούν ότι τίποτα δεν είναι γνωστό για το παρελθόν και την καταγωγή του Αλ Τζουλάνι, παρά τους επίσημους ισχυρισμούς ότι η οικογένειά του κατάγεται από τη Συρία - ενώ άλλοι βασίστηκαν σε απόσπασμα συνέντευξης του τζιχαντιστή ηγέτη από τις αρχές αυτής της εβδομάδας ότι δεν αναζητά σύγκρουση με Ισραήλ, θεωρώντας τον «Εβραίο».



Ένας Ιρανός χρήστης ονόματι «Δρ. Σάλα», ηγήθηκε της συνωμοσιολογίας, γράφοντας στο Twitter: «Γιατί δεν υπάρχει καμία γνώση για την οικογένεια του Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζουλάνι; Ψάξτε το και βεβαιωθείτε. Είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί ότι είναι σαν τον Αμπού Χαφς, τον ιεροκήρυκα του τζαμιού της Λιβύης, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν Εβραίος αξιωματικός της ισραηλινής Μοσάντ».



Ένας χρήστης με το όνομα «Roaring of the Syrian Revolution»(Βρυχηθμός της Συριακής Επανάστασης) ισχυρίστηκε στους δεκάδες χιλιάδες ακολούθους του στο X και στο Telegram ότι ο Αλ Τζουλάνι είναι «δημιούργημα της Μοσάντ», ισχυριζόμενος επίσης ότι είναι γιος Ιρακινού σιίτη κληρικού Μούσα αλ Σάντερ, αναφερόμενος σε κάποιες φυσικές ομοιότητες μεταξύ των δύο.





Ένας άλλος ηγέτης που οι συνωμοσιολόγοι ισχυρίστηκαν ότι ήταν… ο σωσίας του αλ Τζουλάνι δεν ήταν άλλος από τον... Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Ο Χοσάμ αλ Γκάμρι, παρουσιαστής στο Αιγυπτιακό Δίκτυο Tahrir (TeN), με έδρα το Κάιρο, επεσήμανε την ομοιότητα μεταξύ των δύο, προσθέτοντας: «Ο τρομοκράτης Αλ Τζουλάνι συνέχιζε να ντύνεται, να μιλάει και να φωτογραφίζει σαν τον Εβραίο Ζελένσκι… Και τα μέσα ενημέρωσης τον χειροκροτούν… Ο Νετανιάχου είναι τόσο χαρούμενος μαζί σου».



Σε μια διαφορετική ανάρτηση, πρόσθεσε, ειρωνικά για το σακάκι που φόρεσε ότι «αυτό μάς λέει ότι η Μοσάντ και η CIA έχουν έλλειψη θέσεων εργασίας για στυλίστα».



Στο ίδιο πλαίσιο, ένας αιγυπτιακός λογαριασμός υποστήριζε ότι ο αλ Τζουλάνι, στην πραγματικότητα, μοιάζει με τον διάσημο Ισραηλινό κατάσκοπο Έλι Κοέν. Ένας άλλος ισχυρίστηκε ότι μοιάζει με τον «πατέρα» του σύγχρονου πολιτικού Σιωνισμού Τέοντορ Χερτσλ.



Μια εφημερίδα των Χούθι της Υεμένης, της σιιτικής οργάνωσης που πρόσκειται στην Τεχεράνι, δημοσίευσε μια καρικατούρα που δείχνει τον Τζουλάνι να ελέγχεται ως μαριονέτα από τον Ερντογάν, ο οποίος με τη σειρά του ελέγχεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.



Η Σάλουα αλ Σούμπι, Αιγύπτια νομικός και δικηγόρος, ανάρτησε στο X, «Ισραηλινή Μοσάντ: Αυτός είναι ένας κατάσκοπος που προετοιμάσαμε καλά…» επισημαίνοντας το «διπλό παιχνίδι» των ΗΠΑ που αφενός θεωρεί τον αλ Τζουλάνι καταζητούμενο τρομοκράτη αφετέρου προμοτάρει κορυφαίες συνεντεύξεις μαζί του στο CNN.

Συνωμοσίες για Μοσάντ - Τζουλάνι (και) στο εξωτερικό

Οι θεωρίες της Μοσάντ ξεπέρασαν τη σφαίρα της Μέσης Ανατολής.



Ο Δανός πολιτικός και πρώην οικονομικός αναλυτής Μαντς Πάλσβιγκ ανέβασε μια εξαιρετικά viral ανάρτηση που κατηγόρησε τον αλ Σάρα ότι είναι κατάσκοπος της Μοσάντ. Ο Πάλσβιγκ υπαινίχθηκε ότι ο Τζουλάνι είναι ένας Εβραίος ονόματι Γιόναταν Ζβι Νταβίντ, ο οποίος αποφοίτησε από ένα ανύπαρκτο ινστιτούτο με το όνομα «Σχολή Ισλαμικής Νομολογίας στο Τελ Αβίβ».

Η ανάρτηση έχει πάνω από δύο εκατομμύρια προβολές, έλαβε 14.000 «μού αρέσει», και αναδημοσιεύτηκε 6.600 φορές στο X.



Μια άλλη εντυπωσιακά εκκεντρική θεωρία συνωμοσίας είχε να κάνει με τη στρατιωτική ενδυμασία του αλ Σάρα, η οποία «κατασκευάζεται από την ισραηλινή εταιρεία υποδημάτων Source (Shoresh)».



Αναρτήσεις που έγιναν viral δείχνουν έναν στιγμιότυπο με ενδυμασία του αλ Σάρα με ένα λογότυπο στην πλάτη του με τον ισχυρισμό ότι είναι κατασκευασμένο από την ισραηλινή εταιρεία, παρόλο που, μετά από προσεκτική επιθεώρηση, είναι το λογότυπο μιας διαφορετικής κινεζικής εταιρείας ρούχων που ονομάζεται Emersongear.



Κάποιοι, ωστόσο, κατάλαβαν καλά ότι επρόκειτο απλώς για θεωρίες συνωμοσίας, και χλευάζουν τις γελοίες αναφορές.



Ένας χρήστης των social με το όνομα Μοσταφά αμπντέλ Λατίφ έγραψε, ειρωνικά, «Επιβεβαιωμένα νέα για τον Τζουλάνι από αξιόπιστες πηγές: εβραϊκής καταγωγής, απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, εξτρεμιστής ισλαμιστής που κάνει προσευχές σε τζαμιά και μέλος των ISIS / Ταλιμπάν / της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Αυτές είναι οι αξιόπιστες πηγές μας. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί υποφέρει ο λαός μας;».



Αντιδρώντας στην ανάρτηση, ένας χρήστης με το όνομα Αμάρ σχολίασε: «Και θα αποδειχθεί επίσης Ιρανός την ίδια στιγμή. Ακριβώς όπως [οι θεωρίες ότι] ‘’η μητέρα του (Αιγύπτιου προέδρου Φατάχ αλ) Σίσι είναι Εβραία’’ και ‘’ο Μπασάρ (αλ Άσαντ) είναι εβραϊκής καταγωγής’’ και συνεχίζουμε».

Πηγή: skai.gr

