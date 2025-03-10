Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 176 drones στη διάρκεια της νύχτας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας κατέρριψαν 130 drones και άλλα 42 δεν βρήκαν τον στόχο τους, πιθανόν εξαιτίας αντίμετρων ηλεκτρονικού πολέμου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Telegram ο στρατός, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι συνέβη με τα υπόλοιπα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

