Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Κίεβο κατέρριψε 130 drones που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις

Ακόμη 42 drones δεν βρήκαν τον στόχο τους, πιθανόν εξαιτίας αντίμετρων ηλεκτρονικού πολέμου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Telegram ο ουκρανικός στρατός

Drones

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 176 drones στη διάρκεια της νύχτας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας κατέρριψαν 130 drones και άλλα 42 δεν βρήκαν τον στόχο τους, πιθανόν εξαιτίας αντίμετρων ηλεκτρονικού πολέμου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Telegram ο στρατός, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι συνέβη με τα υπόλοιπα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία Drones
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark