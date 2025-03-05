Ο Ντοναλντ Τραμπ αποφάσισε να εξαιρέσει από τους δασμούς τα αυτοκίνητα που εισάγονται από τον Καναδά και το Μεξικό, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Οι νέοι δασμοί θα ανασταλούν προσωρινά "σε όλα τα αυτοκίνητα που εισάγονται μέσω" της τριμερούς εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, γνωστής ως USMCA.

Η απόφαση του Τραμπ για "αντισταθμιστικούς δασμούς" σε άλλες ξένες χώρες "θα ισχύσει κανονικά από τις 2 Απριλίου", δήλωσε η Λέβιτ. "Αλλά κατόπιν αιτήματος των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στην USMCA, ο πρόεδρος αποφάσισε να παράσχει εξαίρεση για ένα μήνα, ώστε να μην βρεθούν σε δεινή οικονομική θέση."

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από συνομιλία του Τραμπ με τους επικεφαλής της Ford, της General Motors και της Stellantis, γνωστές ως οι "Μεγάλες Τρεις" αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως ανέφερε η Λέβιτ.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Τραμπ και ο Καναδός Πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό, μίλησαν τηλεφωνικά για 50 λεπτά, σύμφωνα με πηγή της καναδικής κυβέρνησης στο CNBC.

Ο Υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συμμετείχαν επίσης στη συνομιλία, ανέφερε η ίδια πηγή.



Πηγή: skai.gr

