Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους, ανακοίνωσε η Νότια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πολλούς αγνώστους ταυτότητας βαλλιστικούς πυραύλους, ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας τη Δευτέρα.
Η Βόρεια Κορέα διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και έχει κατ' επανάληψη απειλήσει τη Δύση και τη Νότια Κορέα εκτοξεύοντας πυραύλους, ενώ ενισχύει ενεργά τη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας.
Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα, που θεωρούν τις ΗΠΑ κοινό εχθρό, έχουν συσφίξει τις σχέσεις τους αφότου ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
Οι δυο χώρες υπέγραψαν αμυντική συμφωνία που προβλέπει πως η μια θα υπερασπιστεί την άλλη σε περίπτωση επίθεσης, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ρώσου προέδρου στην Πιονγκγιάνγκ τον Ιούνιο του 2024.
