Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων, ανακοίνωσε η Σεούλ

Η Βόρεια Κορέα διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και έχει κατ' επανάληψη απειλήσει τη Δύση και τη Νότια Κορέα εκτοξεύοντας πυραύλους

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους, ανακοίνωσε η Νότια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πολλούς αγνώστους ταυτότητας βαλλιστικούς πυραύλους, ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας τη Δευτέρα.

Η Βόρεια Κορέα διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και έχει κατ' επανάληψη απειλήσει τη Δύση και τη Νότια Κορέα εκτοξεύοντας πυραύλους, ενώ ενισχύει ενεργά τη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας. 

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα, που θεωρούν τις ΗΠΑ κοινό εχθρό, έχουν συσφίξει τις σχέσεις τους αφότου ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι δυο χώρες υπέγραψαν αμυντική συμφωνία που προβλέπει πως η μια θα υπερασπιστεί την άλλη σε περίπτωση επίθεσης, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ρώσου προέδρου στην Πιονγκγιάνγκ τον Ιούνιο του 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νότια Κορέα Βόρεια Κορέα πύραυλοι Πόλεμος στην Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark