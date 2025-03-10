Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους, ανακοίνωσε η Νότια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πολλούς αγνώστους ταυτότητας βαλλιστικούς πυραύλους, ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας τη Δευτέρα.

Η Βόρεια Κορέα διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και έχει κατ' επανάληψη απειλήσει τη Δύση και τη Νότια Κορέα εκτοξεύοντας πυραύλους, ενώ ενισχύει ενεργά τη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα, που θεωρούν τις ΗΠΑ κοινό εχθρό, έχουν συσφίξει τις σχέσεις τους αφότου ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι δυο χώρες υπέγραψαν αμυντική συμφωνία που προβλέπει πως η μια θα υπερασπιστεί την άλλη σε περίπτωση επίθεσης, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ρώσου προέδρου στην Πιονγκγιάνγκ τον Ιούνιο του 2024.

