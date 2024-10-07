Την ευχή κι ελπίδα ότι «σύντομα οι 101 Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται ακόμα στα έγκατα της Γάζας θα απελευθερωθούν και θα επιστρέψουν στα σπίτια τους και τελικά θα ηττηθούν η υστερία και ο φανατισμός εναντίον του Κράτους του Ισραήλ, ώστε Ισραηλινοί και Άραβες να πάψουν να θρηνούν τα παιδιά τους», εκφράζει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) σε ανακοίνωσή του για τον έναν χρόνο από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς.

«Το Ισραήλ στο στόχαστρο του τρόμου και της βαρβαρότητας. Σκηνές φρίκης εξελίσσονται σε πόλεις και χωριά του Ισραήλ στα οποία επέδραμαν χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς, τα ξημερώματα εκείνου του Μαύρου Σαββάτου της 7ης Οκτωβρίου 2023. Γονείς και παιδιά σφαγιάστηκαν, βιάστηκαν, κάηκαν ζωντανοί! Με την επώδυνη διαδικασία της ταυτοποίησης των πτωμάτων διαπιστώνεται ότι 1.200 άνθρωποι άγρια δολοφονήθηκαν, 250 άνδρες, γυναίκες και παιδιά αρπάχτηκαν ως όμηροι και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, χιλιάδες οι τραυματίες. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, ο πόνος και η θλίψη είναι αποτυπωμένα αισθήματα στην ψυχή των Ισραηλινών και των Εβραίων όλου του κόσμου», αναφέρει το ΚΙΣΕ.

Σημειώνει, δε, πως «το Ισραήλ διεξάγει έναν πολυμέτωπο αγώνα για την επιβίωσή του» και επισημαίνει σχετικά: «Δεν διεκδικεί τίποτε παρά την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών του. Και σε αυτό τον αγώνα, οι Εβραίοι όλου του κόσμου στεκόμαστε στο πλευρό των αδελφών μας στο Ισραήλ».

«Η ιστορία διδάσκει ότι ο Εβραϊκός λαός, μετά από κάθε δυσκολία που αντιμετώπισε στο διάβα των αιώνων -από τους διωγμούς των Ρωμαίων μέχρι τα πογκρόμ της Ρωσίας και της Ισπανίας, ακόμη και μετά το Ολοκαύτωμα των 6.000.000 Εβραίων - γνώριζε τον τρόπο για να "σηκωθεί", να χαράσσει τον επώδυνο και δύσκολο δρόμο της ανασυγκρότησης, της ανάπτυξης και της προόδου. Οδηγός ήταν πάντα η «ελπίδα», ο τίτλος του Εθνικού Ύμνου του Ισραήλ και η πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Οι Ισραηλινοί πολίτες, ακόμη και μετά το τραύμα της 7ης Οκτωβρίου, αποκρούουν με αποφασιστικότητα την επιθετικότητα του τρόμου που διαχέεται από το Ιράν και τους δορυφόρους του, τη Χεζμπολά, τη Χαμάς και τους Χούθι, για να διασφαλίσουν το μέλλον του Εβραϊκού κράτους, το θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο των Εβραίων όλου του κόσμου, το προπύργιο της Δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή», υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του το ΚΙΣΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.