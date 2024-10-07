«Ολόκληρη η Μέση Ανατολή βρίσκεται στα πρόθυρα πλήρους ανάφλεξης που η διεθνής κοινότητα φαίνεται να μην μπορεί να ελέγξει» τονίζει ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ στη γραπτή δήλωσή του για τη συμπλήρωση ενός έτους από τα τρομοκρατικά χτυπήματα της Χαμάς στο Ισραήλ.

Όπως σημειώνει, «ένα χρόνο μετά την τρομερή επίθεση κατά του Ισραήλ, η κατάσταση χειροτερεύει». Παράλληλα, ο Ζοζέπ Μπορέλ επισημαίνει ότι η εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ αποτελεί κλιμάκωση και φέρνει την περιοχή πιο κοντά στον πόλεμο, ενώ σημειώνει ότι «καμία στρατιωτική λύση δεν θα φέρει μέλλον στον λαό του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Μόνο μια πολιτική λύση θα φέρει ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία».

«Η ΕΕ θεωρεί ότι μια άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί η απελευθέρωση των ομήρων και να αποκλιμακωθεί αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για την περιοχή που θα είχε σοβαρές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ΕΕ το έχει ζητήσει με συνέπεια και εργάζεται με εταίρους για να το επιτύχει» προσθέτει. Τέλος, ο ύπατος εκπρόσωπος τονίζει ότι «η ώρα για κατάπαυση του πυρός είναι τώρα, ακριβώς ένα χρόνο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά».

Πηγή: skai.gr

