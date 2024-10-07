Οξύ κλίμα μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας προκάλεσε η χθεσινή απόφαση του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν να διακοπεί η παροχή γαλλικού οπλισμού στο Ισραήλ, δηλώνοντας έμπρακτα την ανάγκη διακοπής των εχθροπραξιών στην Γάζα και στον Λίβανο. Άμεση ήταν η οργισμένη απάντηση του ισραηλινού Πρωθυπουργού, Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος με διάγγελμά του, κατέστησε σαφές ότι η χώρα του θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με ή χωρίς τη στρατιωτική βοήθεια της Γαλλίας ή οποιασδήποτε άλλης δυτικής χώρας, που θα αποφασίσει να προβεί σε παρόμοιες κινήσεις.

Σφοδροί βομβαρδισμοί

Η ισραηλινή αυτή επιλογή αποδεικνύεται εμπράκτως καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας, κατά την οποία σημειώθηκαν οι πιο σφοδροί βομβαρδισμοί που γνώρισε η Βηρυτός από την έναρξη του πολέμου, και συγκεκριμένα η συνοικία Ντάχια, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, η ισραηλινή στρατιωτική κινητικότητα εντείνεται από το πρωί και στη Γάζα, με επίκεντρο το στρατόπεδο προσφύγων Τζαμπάλια, αφού διατάχθηκε μία ταξιαρχία να μετακινηθεί από τον «Άξονα Φιλαδέλφειας» στα νότια, προς τις περιοχές της βόρειας Γάζας, ενισχύοντας πλέον τον οδικό «Άξονα Νετσαρίμ» που χωρίζει τον παλαιστινιακό θύλακα στα δύο. Ίδια επιχειρησιακή εικόνα παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες και η Δυτική Όχθη, με τις στρατιωτικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τις επιχειρήσεις τους στο βόρειο τμήμα της, στα περίχωρα της πόλης Τουλκάρεμ.

«Ελεγχόμενη ανάφλεξη» προς αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων;

Όπως τονίζουν τα τοπικά ισραηλινά ΜΜΕ, βρίσκεται από τα ξημερώματα σε εξέλιξη μία «ελεγχόμενη ανάφλεξη» των μετώπων σε Λίβανο, Γάζα και Δυτική Όχθη, διευκρινίζοντας ότι η ισραηλινή πλευρά επιδιώκει να προλάβει τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις, τόσο εκ μέρους του παλαιστινιακού στοιχείου σε Γάζα και Δυτική Όχθη, όσο και από την Χεζμπολάχ και τις δυνάμεις του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης», κατά την αυριανή, πρώτη επέτειο της έναρξης του πολέμου και της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς της περσινής 7ης Οκτωβρίου.

Το βλέμμα στο Ιράν

Αντίστοιχο κλίμα «προληπτικής αντίδρασης» αλλά προετοιμασίας επικρατεί και σε σχέση με την υπόκωφη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ενώ ένα επικείμενο ισραηλινό κτύπημα κατά του Ιράν εκλαμβάνεται από όλους τους εμπλεκόμενους περιφερειακούς δρώντες ως μία απόφαση ειλημμένη και αναμενόμενη ανά πάσα στιγμή, Ισραήλ και ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεννοήσεις συντονισμού των δυνάμεών τους, σε περίπτωση πρόσθετης ιρανικής ανταπάντησης – γεγονός που επίσης θεωρείται βέβαιο. Αυτό ακριβώς κατέδειξε η χθεσινή εσπευσμένη επίσκεψη στο Τελ Αβίβ του Μάικλ Κερίλα, διοικητή των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) – μία επίσκεψη που αναμενόταν να πραγματοποιηθεί στα μέσα της εβδομάδας.

