Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα επισκεφθούν την Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συνάντηση Τραμπ με τον Γάλλο και τον Βρετανό ηγέτη θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στον απόηχο των εξελίξεων για την Ουκρανία, δήλωσε απόψε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς.

«Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο με τους ομολόγους μου από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Γερμανία, και είπα «Κοιτάξτε, καλωσορίζουμε την Ευρώπη να παρέμβει και να προσφέρει εγγυήσεις ασφάλειας. Καλωσορίζουμε την Ευρώπη. Ζητάμε εδώ και χρόνια από την Ευρώπη να ενισχυθεί και να συνεισφέρει περισσότερο όχι μόνο στη δική της άμυνα, αλλά και στην άμυνα της Ουκρανίας», δήλωσε ο Γουόλτς στο Fox.

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο Γουόλτς είπε: «Συζητάμε με όλες τις πλευρές και μετά το επόμενο βήμα είναι να συγκροτήσουμε τεχνικές ομάδες για να αρχίσουμε να συζητάμε περισσότερες λεπτομέρειες».

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη το βράδυ πως αναμένει στην Ουάσιγκτον τον Γάλλο ομόλογο του Εμανουέλ Μακρόν, με φόντο την ολοένα μεγαλύτερη διάσταση απόψεων για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς επί του προεδρικού αεροσκάφους για το χρονοδιάγραμμα της συνάντησής του με τον κ. Μακρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «πολύ σύντομα, τη Δευτέρα πιθανόν».

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Παρίσι στις αρχές του Δεκεμβρίου, πριν από την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια τριμερούς συνάντησης στο Ελιζέ — μαζί με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναμένεται ουσιαστικά να μονοπωλήσει τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε αυτή την εβδομάδα απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία.

Η κατάσταση μετά και την παρέμβαση Τραμπ με την αποστολή αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ριάντ και τις συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης και της ίδιας της Ουκρανίας, έχει ανησυχήσει την Ευρώπη με τον Εμάνουελ Μακρόν να συγκαλεί σειρά έκτακτων άτυπων συσκέψεων με τους ομολόγους του στην ΕΕ αλλά και άλλων ισχυρών χωρών.

Ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε χθες Τετάρτη ότι η θέση της Γαλλίας και των εταίρων της όσον αφορά την Ουκρανία και ευρύτερα την ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι «σαφής και ενιαία», αφού συνέχισε τις επαφές του με ευρωπαϊκές και άλλες χώρες.

Το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμο, όταν και αναμένεται να γίνει και η πολυαναμενόμενη συνάντηση Κιρ Στάρμερ και Ντόναλντ Τραμπ, η πρώτη από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία.

Όπως ξεκαθάρισε ήδη ο Βρετανός πρωθυπουργός, οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία και αν επιτευχθεί πρέπει να έχει «αμερικανική δικλείδα ασφαλείας», η οποία θα αποτρέψει την Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την κριτική του στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη, λέγοντας σε διάσκεψη στη Φλόριντα ότι ο Ουκρανός ηγέτης έκανε «τρομερή» δουλειά και θα μπορούσε να είχε έρθει σε συνομιλίες με τη Ρωσία στη Σαουδική Αραβία, αν το ήθελε. Ο Τραμπ είπε ότι ελπίζει για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σύντομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.