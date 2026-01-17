«Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα εγκυμονούσαν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής δίνης», προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην πρώτη αντίδρασή της μέσω της πλατφόρμας Χ στη νέα απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει πρόσθετους δασμούς σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες λόγω της Γροιλανδίας.

Η πρόεδρος της Κομισιόν πρόσθεσε ότι «η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και προσηλωμένη στη διαφύλαξη της κυριαρχίας της».

Παράλληλα, τόνισε ότι η ΕΕ στέκεται πλήρως αλληλέγγυα προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας. «Ο διάλογος παραμένει ουσιαστικός και είμαστε δεσμευμένοι να χτίσουμε πάνω στη διαδικασία που ξεκίνησε ήδη την περασμένη εβδομάδα ανάμεσα στο Βασίλειο της Δανίας και τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής της Κομισιόν σημείωσε ακόμη ότι η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι «είναι ουσιώδεις για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της».

Επίσης, επεσήμανε ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει «το κοινό διατλαντικό μας συμφέρον για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων και μέσω του ΝΑΤΟ», συμπληρώνοντας ότι η προ-συντονισμένη δανική άσκηση, που διεξάγεται με τη συμμετοχή συμμάχων, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν συνιστά απειλή για κανέναν.



Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law.



They are essential for Europe and for the international community as a whole.



We have consistently underlined our shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.