Κινεζικό τάνκερ δέχθηκε επίθεση κοντά στο Στενό του Ορμούζ

Ένα πετρελαιοφόρο κινεζικής ιδιοκτησίας δέχθηκε επίθεση κοντά στο Στενό του Ορμούζ τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, μετέδωσε το κινεζικό μέσο ενημέρωσης Caixin, κι ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωνε εκείνη την ημέρα το αμερικανικό σχέδιο για την παροχή βοήθειας σε εγκλωβισμένα πλοία (που ανέστειλε μία ημέρα αργότερα). Το περιστατικό σημειώθηκε ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον Κόλπο, κοντά στη Μίνα Σακρ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που κινεζικό πετρελαιοφόρο δέχθηκε επίθεση, δήλωσε στο Caixin άτομο με γνώση του ζητήματος. Το κατάστρωμα του πλοίου τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ στο σκάφος ήταν γραμμένο το "CHINA OWNER & CREW" («Κινέζος ιδιοκτήτης και πλήρωμα»), σύμφωνα με το Caixin.

Παραμένει ασαφές αν κάποιο μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε, ενώ το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει προβεί σε καμία ενημέρωση.

Η Κίνα παραμένει βασικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, το οποίο έχει αποτελέσει στόχο αμερικανικού αποκλεισμού στον Κόλπο του Ομάν.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινούσαν προσπάθειες για να βοηθήσουν πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό του Ορμούζ, όμως ανέστειλε το σχέδιο μία ημέρα αργότερα, αφού το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας drones και πυραύλους εναντίον αρκετών πλοίων και γειτονικών χωρών, ιδιαίτερα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας ανέφεραν ότι το κινεζικό πλοίο που υπέστη ζημιές πιστεύεται ότι ήταν το πετρελαιοφόρο και χημικό δεξαμενόπλοιο JV Innovation, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο είχε αναφέρει φωτιά στο κατάστρωμά του σε κοντινά πλοία τη Δευτέρα.

Λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκατοντάδες πλοία και 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι εντός του Κόλπου, ενώ η διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει παραλύσει έπειτα από νέες επιθέσεις σε πλοία αυτή την εβδομάδα.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι συναντήθηκε στο Πεκίνο με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί μία ημέρα νωρίτερα και συζήτησαν το άνοιγμα εκ νέου του Στενού, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη, προσωρινή συμφωνία για την παύση του πολέμου, σύμφωνα με πηγές και αξιωματούχους, με ένα προσχέδιο πλαισίου που θα σταματούσε τις εχθροπραξίες αλλά θα άφηνε άλυτα τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα.



