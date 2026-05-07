Μπορεί ο Τραμπ να αποσύρει χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία, καθώς διευρύνεται η διαφωνία ανάμεσα στην κυβέρνησή του και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει μόνος του τη μείωση της πολυετούς αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία.

Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ και γιατί;

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τα σχέδια αποχώρησης των στρατευμάτων την 1η Μαΐου. Ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ αντέδρασε στις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είπε ότι το Ιράν «ταπεινώνει» τις ΗΠΑ στον δίμηνο πόλεμο και ότι δεν διακρίνει ποια στρατηγική εξόδου ακολουθεί η Ουάσινγκτον.

Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι η αποχώρηση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες. Στη Γερμανία βρίσκονται περίπου 35.000 εν ενεργεία Αμερικανοί στρατιωτικοί, περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι η μείωση θα επαναφέρει τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη περίπου στα επίπεδα πριν από το 2022, δηλαδή πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία είχε οδηγήσει σε ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Τι προβλέπει ο νόμος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, διαθέτει ευρείες εξουσίες επί του στρατού. Ωστόσο, το Κογκρέσο ελέγχει τον στρατιωτικό προϋπολογισμό και μπορεί να θέτει τις δικές του προτεραιότητες.

Ανησυχώντας για την κριτική του Τραμπ προς το ΝΑΤΟ, βουλευτές και από τα δύο κόμματα στήριξαν πέρυσι διάταξη στον Νόμο Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας (NDAA), η οποία απαγορεύει τη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη κάτω από τις 76.000. Ο Τραμπ υπέγραψε τη διάταξη τον Δεκέμβριο, καθιστώντας τη νόμο.

Ωστόσο, η κυβέρνηση διαθέτει περιθώρια ελιγμών. Η διάταξη του NDAA επιτρέπει στον πρόεδρο να μειώσει τις δυνάμεις κάτω από το όριο των 76.000, εφόσον πιστοποιήσει ότι έχει διαβουλευθεί με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και παρουσιάσει ανεξάρτητες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις που θα είχε η απόφαση στην ασφάλεια των ΗΠΑ, στη Συμμαχία και στην αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας.

«Το πλαίσιο παρέχει ευελιξία. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να αναδιατάξει στρατεύματα εντός αυτών των περιορισμών», δήλωσε ο Σκοτ Άντερσον, ανώτερος ερευνητής του Brookings Institution.

Στα τέλη του περασμένου έτους υπήρχαν περίπου 85.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην Ευρώπη, γεγονός που σημαίνει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αποσύρει έως και 9.000 στρατιώτες πριν φτάσει στο όριο των 76.000.

Πώς αντιδρά το Κογκρέσο;

Οι Δημοκρατικοί της αντιπολίτευσης τάχθηκαν κατά της απομάκρυνσης των στρατευμάτων. Ο βουλευτής Άνταμ Σμιθ, κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε ότι η απόφαση «δεν βασίζεται σε καμία συνεκτική πολιτική, στρατηγική ή έστω ανάλυση εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ» και ότι θα ενθαρρύνει τη Ρωσία.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς του Τραμπ. Ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ και ο βουλευτής Μάικ Ρότζερς, οι οποίοι προεδρεύουν επιτροπών με αρμοδιότητα την εποπτεία των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσαν ότι είναι «πολύ ανήσυχοι» και πρότειναν οι δυνάμεις να μετακινηθούν ανατολικότερα, όχι να αποσυρθούν από την Ευρώπη.

«Η πρόωρη μείωση της αμερικανικής παρουσίας στην Ευρώπη κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση.

Το Κογκρέσο διαθέτει μοχλούς πίεσης. Ο Τραμπ ανακοίνωσε το σχέδιό του για μείωση των στρατευμάτων λίγο αφότου η κυβέρνησή του ζήτησε από τους νομοθέτες να εγκρίνουν τεράστια αύξηση του στρατιωτικού προϋπολογισμού, στα 1,5 τρισ. δολάρια από περίπου 1 τρισ. δολάρια φέτος. Το Πεντάγωνο αναμένεται επίσης να ζητήσει σύντομα από το Κογκρέσο επιπλέον 80 έως 200 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση του πολέμου με το Ιράν, τον οποίο ο Τραμπ ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

«Ένα ιδιαίτερα ενοχλημένο Κογκρέσο, ιδίως εάν ενοχληθούν οι επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων και στα δύο σώματα, δεν είναι ο δρόμος για να πετύχει η κυβέρνηση όσα θέλει στον τομέα της άμυνας», δήλωσε η Κριστίν Μπερζίνα, ανώτερη ερευνήτρια στο German Marshall Fund.

«Το Κογκρέσο έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα και μάλιστα διακομματική προτεραιότητα», πρόσθεσε η Μπερζίνα.

Θα πραγματοποιήσει τις απειλές του;

Ο Τραμπ ασκεί εδώ και χρόνια κριτική στους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, κατηγορώντας τους ότι βασίζονται υπερβολικά στα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων για την άμυνά τους αντί να χρηματοδοτούν οι ίδιοι επαρκώς τις ένοπλες δυνάμεις τους. Εν τω μεταξύ η Γερμανία είναι μία από τις χώρες που έχουν αυξήσει περισσότερο τις στρατιωτικές τους δαπάνες.

Το 2020, προς το τέλος της πρώτης προεδρικής του θητείας, η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει την απόσυρση περίπου 12.000 από τους τότε 36.000 Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν στη Γερμανία, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας αντιπαράθεσης του Τραμπ με το Βερολίνο για τις αμυντικές δαπάνες.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχασε τις εκλογές εκείνης της χρονιάς και το σχέδιο δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Αυτή τη φορά, ο Τραμπ έχει μπροστά του σχεδόν τρία ακόμη χρόνια στον Λευκό Οίκο και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να προχωρήσει στην απόσυρση και άλλων αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη.

Την περασμένη εβδομάδα απάντησε «πιθανότατα», όταν ρωτήθηκε αν εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης αμερικανικών δυνάμεων και από την Ιταλία και την Ισπανία, δύο ακόμη συμμάχους των ΗΠΑ των οποίων οι ηγέτες δεν έχουν στηρίξει τον πόλεμο με το Ιράν.

