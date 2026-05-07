Λονδίνο: Συνοριοφύλακας και πρώην αστυνομικός του Χονγκ Κονγκ καταδικάστηκαν για κατασκοπεία

Ένας αξιωματούχος των βρετανικών συνοριακών αρχών και ένας πρώην αστυνομικός του Χονγκ Κονγκ καταδικάστηκαν στη Βρετανία για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, πραγματοποιώντας, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, επιχειρήσεις «σκιώδους αστυνόμευσης» στο βρετανικό έδαφος.

Οι Πίτερ Γουάι και Μπιλ Γιουέν, που έχουν τόσο κινεζική όσο και βρετανική υπηκοότητα, παρουσιάζονταν ως νόμιμοι αστυνομικοί ή στελέχη υπηρεσιών πληροφοριών προκειμένου να διεξάγουν παρακολουθήσεις και να συλλέγουν πληροφορίες για υποστηρικτές της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ και άλλα πρόσωπα που θεωρούνταν «στόχοι ενδιαφέροντος», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Δικαστήριο του Λονδίνου τούς έκρινε ενόχους για παραβίαση του Νόμου Εθνικής Ασφάλειας, καθώς βοήθησαν ξένη κατασκοπευτική υπηρεσία. Ο Γουάι καταδικάστηκε επίσης για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. «Αυτές οι καταδίκες στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι η διακρατική καταστολή, η ξένη παρέμβαση, η μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση και οι απόπειρες δράσης εκτός του νόμου δεν θα γίνουν ανεκτές σε βρετανικό έδαφος», δήλωσε η Μπέθαν Ντέιβιντ, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Εισαγγελίας του Στέμματος.

Οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε απόφαση σχετικά με ξεχωριστές κατηγορίες περί ξένης παρέμβασης.

Ο 40χρονος Γουάι εργαζόταν στη Βρετανική Συνοριοφυλακή, ήταν ειδικός αστυνομικός της Αστυνομίας του Σίτι του Λονδίνου και διατηρούσε ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας. Ο 65χρονος Γιουέν ήταν πρώην ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ και εργαζόταν στο Λονδίνο για το Hong Kong Economic and Trade Office, το επίσημο γραφείο εκπροσώπησης της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ στο εξωτερικό.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η δράση του Γιουέν ξεπερνούσε κατά πολύ τα καθήκοντά του ως διαχειριστή γραφείου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνέλεγε πληροφορίες για τις κινήσεις και τις δραστηριότητες φιλοδημοκρατικών ακτιβιστών και πολιτικών του Χονγκ Κονγκ που είχαν μετακινηθεί στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια, μετά την επιβολή του ευρείας κλίμακας νόμου εθνικής ασφάλειας στο ασιατικό χρηματοοικονομικό κέντρο.

Ο Γιουέν ανέθετε αποστολές στον Γουάι, ο οποίος καταδικάστηκε για κατάχρηση επειδή χρησιμοποιούσε παράνομα αστυνομικά συστήματα πληροφορικής εκτός υπηρεσίας για τη συλλογή στοιχείων. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, πληρωνόταν μέσω λογαριασμού του εμπορικού γραφείου.

Μηνύματα που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο έδειξαν ότι οι δύο άνδρες παρακολουθούσαν τον πρώην βουλευτή του Χονγκ Κονγκ Νέιθαν Λο και άλλους ακτιβιστές, τους οποίους αποκαλούσαν «κατσαρίδες».

Ο Γιουέν είχε ζητήσει από τον Γουάι να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε μέλη του βρετανικού Κοινοβουλίου ή κυβερνητικούς υπαλλήλους και το 2023 φέρεται να του έδωσε τα ονόματα γνωστών πολιτικών, μεταξύ αυτών και του συντηρητικού βουλευτή Ίαν Ντάνκαν Σμιθ, συμπροέδρου της Διακοινοβουλευτικής Συμμαχίας για την Κίνα.



Πηγή: skai.gr

