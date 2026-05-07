Συμφωνία για σταδιακό άνοιγμα του Ορμούζ εντός ωρών, σύμφωνα με τη Σαουδαραβική τηλεόραση

Μια «σημαντική εξέλιξη» για την επανεκκίνηση της διέλευσης των εγκλωβισμένων πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ «αναμένεται τις επόμενες ώρες», μετέδωσε την Πέμπτη το σαουδαραβικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadath.

«Αναμένεται τις επόμενες ώρες πρόοδος σχετικά με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό», ανέφερε το δίκτυο. «Φέρεται να έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για χαλάρωση του αποκλεισμού με αντάλλαγμα τη σταδιακή επαναλειτουργία του Στενού».

Το θαλάσσιο πέρασμα είναι ζωτικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, η οποία είχε επίσης βρεθεί στο στόχαστρο κατά την πρόσφατη σύγκρουση με το Ιράν.

Το Στενό παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό από τον Φεβρουάριο, εμποδίζοντας τη διακίνηση περίπου του 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και αναγκάζοντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να προχωρούν σε δαπανηρές αλλαγές δρομολογίων.



