Εκατοντάδες εκατομμύρια Κινέζοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, την έναρξη της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς για το 2026 (γνωστή και ως Φεστιβάλ της Άνοιξης), υποδεχόμενοι το Έτος του Αλόγου.

Η επίσημη αργία στην Κίνα διαρκεί από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 23 Φεβρουαρίου ενώ η Κινεζική Πρωτοχρονιά είναι η σημαντικότερη γιορτή στην Κίνα και σε πολλές ασιατικές χώρες.

Πρόκειται για μια περίοδο γεμάτη παραδόσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις και εντυπωσιακές εορταστικές εκδηλώσεις, με μοναδικά δρώμενα και σόου με πυροτεχνήματα σε όλο τον πλανήτη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στον κινεζικό ζωδιακό κύκλο, το άλογο συμβολίζει τη ζωτικότητα, την ελευθερία και το επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ σχετίζεται με το θετικό μήνυμα της “στιγμιαίας επιτυχίας”.

Η μεγαλύτερη μετανάστευση στον κόσμο

Φέτος εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν 9,5 δισεκατομμύρια ταξίδια επιβατών σε ολόκληρη την Κίνα κατά τη διάρκεια του εαρινού φεστιβάλ, έναντι 9 δισεκατομμυρίων ταξιδιών πέρυσι, σημειώνει ο Guardian.

Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι - κυρίως εργάτες σε εργοστάσια σε όλη την αχανή Κίνα - θα διασχίσουν τη χώρα για να πραγματοποιήσουν το μοναδικό ταξίδι τους στο σπίτι τους, προκειμένου να δουν τις οικογένειές τους.

Αν και η Κίνα δεν είναι πλέον η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου, έχοντας χάσει τον τίτλο αυτό από την Ινδία το 2023, το ετήσιο chunyun της Κίνας, ή «ανοιξιάτικη μετακίνηση», εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη μαζική μετανάστευση ανθρώπων στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.