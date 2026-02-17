Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε Αμερικανό πολίτη σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση επειδή προσπάθησε να περάσει κοντάκια από τυφέκια Καλάσνικοφ από αεροδρόμιο της Μόσχας, μετέδωσε την Τρίτη το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Ο Αμερικανός πολίτης, ο οποίος συλλέγει όπλα Καλάσνικοφ, αγόρασε δύο κοντάκια και παρέδωσε μια βαλίτσα που τα περιείχε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, αλλά δεν υπέβαλε τελωνειακή δήλωση, ανέφερε το RIA.

Ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν δημοσιοποιήθηκαν από το πρακτορείο, κρίθηκε ένοχος βάσει άρθρου του ποινικού κώδικα που αφορά τη λαθρεμπορία όπλων.

Σύμφωνα με το RIA, ο άνδρας παραδέχθηκε εν μέρει την ενοχή του. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει μαζί του ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ συμβουλεύει κατά κάθε ταξιδιού στη Ρωσία και έχει επανειλημμένα καλέσει τους πολίτες του να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα «λόγω τρομοκρατίας, αναταραχών, παράνομων κρατήσεων και άλλων κινδύνων».

«Ρώσοι αξιωματούχοι συχνά ανακρίνουν και απειλούν Αμερικανούς πολίτες χωρίς λόγο», αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ταξιδιωτική του οδηγία. «Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν συλλάβει Αμερικανούς πολίτες με ψευδείς κατηγορίες. Τους έχουν αρνηθεί δίκαιη μεταχείριση και τους έχουν καταδικάσει χωρίς αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία».

Ρώσοι αξιωματούχοι αρνούνται τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ και δηλώνουν ότι το κράτος απλώς επιβάλλει τη ρωσική νομοθεσία.

