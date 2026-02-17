Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Χίλαρι Κλίντον κατηγορεί την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για «συγκάλυψη» σχετικά με τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν

Η Χίλαρι Κλίντον κατηγόρησε την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Trump) για «συγκάλυψη» σχετικά με τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν.

«Δώστε τα αρχεία στη δημοσιότητα. Τα καθυστερούν σκόπιμα», δήλωσε η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στο BBC.

Ο Λευκός Οίκος επέμεινε ότι, δημοσιοποιώντας τα αρχεία, έχει κάνει «περισσότερα για τα θύματα απ’ ό,τι οι Δημοκρατικοί».

Όταν ρωτήθηκε αν ο πρώην πρίγκιπας Άντριου θα πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου, η Χίλαρι Κλίντον είπε: «Νομίζω ότι όλοι πρέπει να καταθέσουν όταν τους ζητηθεί».

Εκατομμύρια νέα αρχεία σχετικά με τον Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού το Κογκρέσο ψήφισε νόμο που απαιτεί από την υπηρεσία να δημοσιοποιήσει υλικό σχετικό με τις έρευνες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε τώρα ότι έχει δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία που απαιτούνται από τον Νόμο Διαφάνειας Αρχείων Έπσταϊν, αλλά νομοθέτες υποστηρίζουν ότι η δημοσιοποίηση είναι ανεπαρκής. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Κεντάκι Thomas Massie, που συνυπέγραψε τον νόμο, ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει επίσης εσωτερικά υπομνήματα που εξηγούν παλαιότερες αποφάσεις σχετικά με το αν θα απαγγελθούν κατηγορίες στον Έπσταϊν και τους συνεργάτες του.

Οι Κλίντον πρόκειται να εμφανιστούν ενώπιον της επιτροπής του Κογκρέσου. Ο Μπιλ θα εμφανιστεί στις 27 Φεβρουαρίου, ενώ η Χίλαρι την προηγούμενη ημέρα.

Ο Μπιλ Κλίντον -ο οποίος εμφανίζεται αρκετές φορές στα αρχεία- ήταν γνωστός με τον Έπσταϊν, αλλά υποστηρίζει ότι διέκοψε κάθε επικοινωνία πριν από δύο δεκαετίες.

Οι Κλίντον έχουν ζητήσει η ακρόαση να γίνει δημόσια και όχι κεκλεισμένων των θυρών.

«Θα εμφανιστούμε, αλλά πιστεύουμε ότι θα ήταν καλύτερα να γίνει δημόσια», δήλωσε η Χίλαρι Κλίντον.

«Θέλω απλώς να είναι δίκαιο», είπε η Χίλαρι. «Θέλω να αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο», επεσήμανε.

«Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα την πλήρη δημοσιοποίηση αυτών των αρχείων», πρόσθεσε.

Η πρώην υποψήφια για την προεδρία υποστήριξε ότι η ίδια και ο σύζυγός της χρησιμοποιούνται για να αποσπαστεί η προσοχή από τον Τραμπ.

«Κοιτάξτε αυτό το λαμπερό αντικείμενο. Θα φέρουμε τους Κλίντον, ακόμη και τη Χίλαρι Κλίντον, που ποτέ δεν γνώρισε τον Έπσταϊν».

Η Χίλαρι Κλίντον είπε ότι είχε συναντήσει τη Γκισλέιν Μάξουελ -καταδικασμένη συνεργάτιδα του Έπσταϊν- «κάποιες φορές».

Ο Τραμπ -ο οποίος αναφέρεται εκατοντάδες φορές στα αρχεία Έπσταϊν- έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξη στην υπόθεση Έπσταϊν, με τον οποίο λέει ότι διέκοψε κάθε επαφή πριν από δεκαετίες, και δεν έχει κατηγορηθεί από τα θύματα του Έπσταϊν.

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια της Χίλαρι Κλίντον στη συνέντευξη, ο Τραμπ είπε στο BBC ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει.

«Έχω απαλλαγεί. Δεν είχα καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Έψαξαν ελπίζοντας ότι κάτι θα βρουν, και δεν βρήκαν τίποτα», είπε μέσα από το Air Force One.

«Η Κλίντον και πολλοί άλλοι Δημοκρατικοί εμπλέκονται», κατέληξε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

