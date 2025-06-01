Προειδοποίηση Κίνας σε ΗΠΑ για την Ταϊβάν: Μην παίζετε με τη φωτιά

Η διπλωματία της Κίνας προειδοποίησε σήμερα τις ΗΠΑ πως δεν πρέπει να «παίζουν με τη φωτιά» σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, αντιδρώντας με οργισμένο τόνο στη χθεσινή ομιλία του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια συνόδου στη Σιγκαπούρη.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου κατηγόρησε χθες την Κίνα ότι «προετοιμάζεται» να «χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία» προκειμένου «να μεταβάλλει την ισορροπία δυνάμεων» στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Ο κ. Χέγκσεθ υπογράμμισε ιδίως πως οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις «εκπαιδεύονται καθημερινά» ενόψει «εισβολής» στην Ταϊβάν.

Με ανακοίνωσή του που έδωσε στη δημοσιότητα μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε πως υπέβαλε «επίσημες διαμαρτυρίες στην αμερικανική πλευρά» για τις δηλώσεις του υπουργού, προσθέτοντας πως τις καταδικάζει «έντονα».

«Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να αποπειρώνται να χρησιμοποιήσουν το ζήτημα της Ταϊβάν ως εργαλείο διαπραγμάτευσης για να περιορίσουν την Κίνα και δεν πρέπει να παίζουν με τη φωτιά», τόνισε στην ανακοίνωση της η κινεζική διπλωματία.

Το Πεκίνο, που επέλεξε να μη στείλει τον υπουργό Άμυνας στον Διάλογο Σάγκρι-Λα της Σιγκαπούρης –πρόκειται για το κυριότερο φόρουμ για την ασφάλεια και την άμυνα στην Ασία–, επανέλαβε την πάγια θέση του, κατά την οποία «το ζήτημα της Ταϊβάν» δεν είναι παρά «εσωτερική υπόθεση» της Κίνας, στο οποίο δεν έχουν κανένα δικαίωμα να επεμβαίνουν ξένες χώρες.

Η Κίνα θεωρεί την αυτόνομη νήσο με εκλεγμένη κυβέρνηση τμήμα της επικράτειάς της και δεν έχει αποκλείσει ποτέ το ενδεχόμενο χρήσης βίας για να ανακτήσει τον έλεγχο της.

Από την άλλη, ο κ. Χέγκσεθ στάθηκε στον πολλαπλασιασμό τελευταία των επεισοδίων στα οποία εμπλέκονται κινεζικά πλοία στη Νότια Σινική Θάλασσα, κατηγορώντας το Πεκίνο πως «καταλαμβάνει και στρατιωτικοποιεί παράνομα» νήσους, νησίδες και υφάλους που διεκδικούνται, ειδικά από τις Φιλιππίνες.

Με την επίκληση επιχειρημάτων ιστορικής φύσης, το Πεκίνο διεκδικεί σχεδόν όλα τα νησιά, της νησίδες και τους υφάλους στη Νότια Σινική Θάλασσα κι αμφισβητεί τα συμπεράσματα διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου, κατά τα οποία οι κινεζικές διεκδικήσεις δεν έχουν καμιά νομική βάση.

Το κινεζικό ΥΠΕΞ αντέτεινε στα σχόλια του Πιτ Χέγκσεθ τη διαβεβαίωση πως «ουδέποτε υπήρξε πρόβλημα» στη ναυσιπλοΐα στη θαλάσσια περιοχή αυτή.

Η Κίνα είναι «δεσμευμένη να προασπίσει την εθνική κυριαρχία της και τα θαλάσσια δικαιώματα και συμφέροντά της βάσει του νόμου», τόνισε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Ακόμη, το Πεκίνο κατηγόρησε την Ουάσιγκτον πως μεταμορφώνει την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σε «πυριτιδαποθήκη», στηλιτεύοντας την ανάπτυξη όπλων και διαφόρων στρατιωτικών μέσων στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Σύμφωνα με τον υπουργό της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού χαρακτηρίζεται πλέον «θέατρο» επιχειρήσεων «προτεραιότητας» και οι ΗΠΑ «αναπροσανατολίζουν» τη στρατηγική τους εν όψει «της αποτροπής κάθε επίθεσης της κομμουνιστικής Κίνας».

Επισήμανε προς αυτό την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες, παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς και την προσπάθεια σύσφιγξης των σχέσεων με την Ινδία. «Η Αμερική είναι υπερήφανη που επιστρέφει στον Ινδο-Ειρηνικό κι είμαστε εδώ για να μείνουμε», διατράνωσε.

«Η απειλή που αντιπροσωπεύει η Κίνα είναι αληθινή και μπορεί να είναι άμεση», τόνισε, με φόντο τις εντάσεις που δεν σταματούν να οξύνονται μετά την επιστροφή του προέδρου Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

