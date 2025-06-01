Τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους εχθές και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν από πυρά του στρατού του Ισραήλ εναντίον ανθρώπων που κατευθύνονταν σε εγκατάσταση διανομής βοήθειας χθες, σύμφωνα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, που κάνει λόγο για «πλήγμα κοντά σε κέντρο βοήθειας» του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF), που δημιουργήθηκε πρόσφατα και υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η οργάνωση αυτή επικρίνεται από τον ΟΗΕ, που έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί μαζί της διότι δεν τηρεί τις ανθρωπιστικές αρχές του.

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας δίνοντας νεώτερα στοιχεία για τον απολογισμό των θυμάτων από τα πυρά του στρατού του Ισραήλ κάνει λόγο για τουλάχιστον 22 θανάτους και περισσότερους από 120 τραυματίες.

«Ο αριθμός των μαρτύρων στη σφαγή που σημειώθηκε κοντά στο αμερικανικό κέντρο βοήθειας στη Ράφα αυξάνεται σε τουλάχιστον 22, με περισσότερους από 120 τραυματίες, μεταξύ των οποίων παιδιά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

«Διακομίστηκαν από συνεργεία της πολιτικής προστασίες, καθώς και από άτομα που χρησιμοποίησαν κάρα που έσερνα γαϊδούρια για να απομακρύνουν τους τραυματίες και τους μάρτυρες», στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, διευκρίνισε.

Η εξέλιξη ανακοινώθηκε μερικές ώρες αφού η Χαμάς ανακοίνωσε, χθες Σάββατο το βράδυ, ότι υπέβαλε την απάντησή της στην πρόταση των ΗΠΑ για την κήρυξη νέας κατάπαυσης του πυρός, τη χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» η Ουάσιγκτον, βλέποντας βήμα προς τα πίσω.

Με ανακοίνωσή του που δημοσιοποίησε χθες, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ενημέρωσε πως «υπέβαλε την απάντησή του στην τελευταία πρόταση του Αμερικανού απεσταλμένου» για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα η Ουάσιγκτον διαβεβαίωνε πως η πρόταση αυτή είχε ήδη την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Παρασκευή ότι οι δυο πλευρές βρίσκονται «πολύ κοντά» σε νέα συμφωνία.

Την ίδια ημέρα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ο Ισραέλ Κατς, διεμήνυσε στη Χαμάς πως είτε θα αποδεχτεί την αμερικανική πρόταση, που προβλέπει την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, την απελευθέρωση ομήρων που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και σε αντάλλαγμα παλαιστινίων κρατουμένων, ή θα «αφανιστεί».

Καθώς συνεχίζει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με εντεινόμενη πίεση να βάλει τέλος στις επιχειρήσεις του στη σύρραξη, καθώς η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται καταστροφική για τους αμάχους.

Ο απόλυτος αποκλεισμός του θυλάκου από τη 2η Μαρτίου και για πάνω από δυο μήνες, αν και εν μέρει χαλάρωσε την περασμένη εβδομάδα, έχει προκαλέσει γενικευμένες ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων κι άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Η Χαμάς εξήγησε πως στην ανακοίνωσή της για την πρόταση πως «δέκα αιχμάλωτοι εν ζωή (...) που κρατούνται από την αντίσταση θα απελευθερωθούν, κι επιπλέον 18 πτώματα θα επιστραφούν, με αντάλλαγμα (την αποφυλάκιση) συμφωνημένου αριθμούς παλαιστινίων κρατουμένων» του Ισραήλ.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας απομένουν 57, πλην όμως τουλάχιστον 34 από αυτούς είναι νεκροί, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Η Χαμάς έχει εξάλλου ακόμη στα χέρια της τη σορό ισραηλινού στρατιώτη που είχε σκοτωθεί το 2014, σε προηγούμενο πόλεμο στον θύλακο.

Η απάντηση της Χαμάς «είναι εντελώς απαράδεκτη και το μόνο που κάνει είναι πως μας πάει πίσω», σχολίασε ο κ. Γουίτκοφ χθες μέσω X.

«Η Χαμάς θα έπρεπε να αποδεχθεί την πρόταση-πλαίσιο που κάναμε ως βάση συνομιλιών εκ του σύνεγγυς που μπορούμε να αρχίσουμε αμέσως την ερχόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου χαρακτήρισε επίσης «απαράδεκτη» την απάντηση της Χαμάς, κρίνοντας ότι ωθεί «προς τα πίσω τη διαδικασία», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Δεν απορρίψαμε την πρόταση του Γουίτκοφ», αντέτεινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπασέμ Ναΐμ, εξόριστο μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, τονίζοντας πως είναι η ισραηλινή απάντηση στην πρόταση αυτή που «έρχεται σε αντίθεση με όλες τις προβλέψεις στις οποίες είχαμε συμφωνήσει».

Ωστόσο «τώρα απαντήσαμε με τρόπο θετικό και υπεύθυνο, με τρόπο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις ελάχιστες επιθυμίες του λαού μας», πρόσθεσε το μέλος του ΠΓ της Χαμάς. Διευκρίνισε πως το κίνημα ζητεί εγγύηση πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός 60 ημερών θα τηρηθεί από πλευράς Ισραήλ και ότι θα συνοδευτεί από μαζική ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο, καθώς κι από διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος.

Κατήγγειλε επίσης την Ουάσιγκτον για μεροληπτική στάση, διερωτώμενος ρητορικά γιατί «το ένα μέρος είναι πάντα απόλυτα υπέρ ενός άλλου».

Τη 19η Μαΐου, ο κ. Νετανιάχου δήλωνε πως δεν θα απέκλειε συμφωνία που θα προέβλεπε τον τερματισμό του πολέμου, πρόσθεσε όμως πως αυτή θα έπρεπε να συμπεριλάβει την «εξορία» της Χαμάς και τον «πλήρη αφοπλισμό» της Λωρίδας της Γάζας.

Πρόκειται για αξιώσεις που έχουν απορριφθεί επανειλημμένα από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007.

Σύμφωνα με δυο πηγές ενήμερες σχετικά, η αμερικανική πρόταση προβλέπει πως η ανακωχή για 60 ημέρες μπορεί να επεκταθεί για άλλες δέκα, να φθάσει τις 70 ημέρες, κι ότι η Χαμάς θα επιστρέψει στο Ισραήλ 5 ζωντανούς ομήρους και 9 σορούς με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων και ισάριθμους ζωντανούς και νεκρούς τη δεύτερη.

Η άνευ προηγουμένου έφοδος μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, στοίχισε τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Πάνω από 54.321 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί έκτοτε στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων, κατά τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για νέα ανακωχή κι όπως ελπίζεται το τέλος του πολέμου δεν έχουν ακόμη καρποφορήσει αφότου ο ισραηλινός στρατός ξανάρχισε τις επιχειρήσεις του στα μέσα Μαρτίου, τερματίζοντας δίμηνη ανακωχή. Ο ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε στα μέσα Μαΐου την επίθεση, με δημόσια διακηρυγμένο στόχο να τεθεί υπό τον «έλεγχό» του «όλος» ο παλαιστινιακός θύλακος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

