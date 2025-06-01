Γερμανία: «Ειδική η σχέση» με το Ισραήλ, λέει υπουργός της καγκελαρίας

Για «ειδική σχέση» της Γερμανίας με το Ισραήλ έκανε λόγο ο υπουργός καγκελαρίας Τόρστεν Φράι, εκφράζοντας ταυτόχρονα επιφυλάξεις για την πολεμική στρατηγική της χώρας.

«Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία για την αλληλεγγύη μας προς το Ισραήλ. Η ειδική μας σχέση έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων εκτιμήσεων», δήλωσε ο κ. Φράι στη Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, αλλά σημείωσε ταυτόχρονα ότι «είναι θεμιτό να εκφράζονται αμφιβολίες για την πολεμική στρατηγική του Ισραήλ».

Αναφερόμενος στην έλλειψη προμηθειών και τροφίμων στη Γάζα και στην παρεμπόδιση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους, ο Τόρστεν Φράι τόνισε ακόμη ότι «ο πληθυσμός στη Λωρίδα της Γάζας πλήττεται κατά τρόπο ο οποίος επιτρέπει να αμφισβητήσει κανείς εάν εξακολουθούν να τηρούνται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου».

Όλη αυτή η κατάσταση, πρόσθεσε ο στενός συνεργάτης του καγκελάριου Μερτς, «πρέπει να μπορεί να συζητηθεί ανοιχτά, ακόμη και μεταξύ φίλων και πρέπει να είναι σαφές ότι σε ένα συνταγματικό κράτος, όπως και στο διεθνές δίκαιο, ισχύει πάντα η αρχή της αναλογικότητας».

Αναφερόμενος σε όσους ζητούν να διακοπεί η παράδοση όπλων από τη Γερμανία στο Ισραήλ, ο κ. Φράι δήλωσε πάντως «εξαιρετικά δύσπιστος»: «Έχουμε ειδική ευθύνη για το Ισραήλ. Το Ισραήλ βρίσκεται σε διαρκή αγώνα για την ύπαρξή του ενάντια στους γείτονές του και έχει νόμιμο συμφέρον να μπορεί να αμυνθεί. Επομένως, η παράδοση στρατιωτικού εξοπλισμού από τη Γερμανία είναι κατά βάση σωστή», υπογράμμισε.

Κριτική στις επιφυλάξεις της γερμανικής κυβέρνησης για τις ενέργειες του Ισραήλ ήλθε όμως από την πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Μονάχου και 'Ανω Βαυαρίας Σαρλότε Κνόμπλοχ, η οποία τόνισε σε συνέντευξή της στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι όλα μπορούν να συζητηθούν, αλλά μόνο μετά την απελευθέρωση των ομήρων» που κρατά η Χαμάς, θέμα το οποίο, σημείωσε, δεν απασχολεί πλέον την ημερήσια διάταξη.

Αναφερόμενη στην κριτική που άσκησε πρόσφατα και ο Φρίντριχ Μερτς, η κυρία Κνόμπλοχ, επιζήσασα η ίδια του Ολοκαυτώματος, δήλωσε ότι «ούτε πολιτικά ούτε ηθικά μπορεί να ζητηθεί από τους Ισραηλινούς να ξεχάσουν απλώς αυτόν τον πόνο» και συνέχισε: «Μπροστά σε μια δολοφονική απειλή όπως η Χαμάς, το Ισραήλ δεν μπορεί να παραμείνει αδρανές. Αυτό το "απλό γεγονός" πρέπει να παραμείνει η βάση για τη διεθνή αλληλεγγύη με το Ισραήλ, παρά τις διαφορές σχετικά με τις ενέργειες του Ισραήλ - ειδικά για τη Γερμανία. Μπορεί κανείς να απαιτήσει τόση σαφήνεια. Οι τρομοκράτες είναι αυτοί που έχουν προκαλέσει τον ανείπωτο πόνο και τον παρατείνουν μέχρι σήμερα».

Πρόσφατα ο κ. Μερτς δήλωσε ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας της Χαμάς δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τον τρόπο με το οποίο το Ισραήλ ασκεί το τελευταίο διάστημα αυξανόμενη πίεση στον άμαχο παλαιστινιακό πληθυσμό, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ έχει ήδη κάνει λόγο για συνέπειες, επισημαίνοντας ότι για μελλοντικές παραδόσεις όπλων στο Ισραήλ θα αξιολογηθεί και η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

