Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν το Σάββατο στην Ρώμη έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με την μεσολάβηση του Ομάν, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

«Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί στην Ρώμη» το Σάββατο, δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών κατά την έξοδό του από την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και πρόσθεσε ότι την προηγουμένη θα υπάρξουν επίσης συνομιλίες με τρεις ευρωπαϊκές χώρες.

Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία είναι οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν το 2015 μαζί με την Κίνα, την Ρωσία, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ενωση την διεθνή συμφωνία για τον έλεγχο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Το 2018, ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από την διεθνή συμφωνία.

Το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει άρση των διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν έναντι της ρυθμιστικής και εποπτικής πλαισίωσης του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει νέα συμφωνία με το Ιράν. Κάλεσε τον Μάρτιο την Τεχεράνη σε συνομιλίες. Παράλληλα απειλεί με βομβαρδισμό σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας.

Οι δύο χώρες ξεκίνησαν συνομιλίες στις 12 Απριλίου υπό την μεσολάβηση του Ομάν. Δύο ακόμη κύκλοι συνομιλιών πραγματοποιήθηκαν στις 19 και τις 26 Απριλίου.

Ο δεύτερος γύρος πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη και οι δύο άλλοι στο Μασκάτ του Ομάν.

Η διεθνής συμφωνία του 2015 εκπνέει τον Οκτώβριο, δέκα χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος της. Προβλέπει την δυνατότητα επαναφοράς των κυρώσεων, εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις του.

Η Γαλλία προειδοποίησε ότι δεν θα διστάσει «ούτε δευτερόλεπτο» με την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να επαναφέρει τις κυρώσεις κατά του Ιράν, αν η ευρωπαϊκή ασφάλεια απειληθεί από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Το Ιράν καταδίκασε τις γαλλικές δηλώσεις. «Η προσφυγή σε απειλές και στον εκβιασμό είναι απολύτως απαράδεκτη», ανακοίνωσε η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Εθνη. «Αν η Γαλλία και οι εταίροι της ενδιαφέρονται πραγματικά για διπλωματική λύση, θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον εξαναγκασμό».

