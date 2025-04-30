Πέθανε ο 63χρονος Σικελός πληρωμένος δολοφόνος που το 1995 είχε σκοτώσει τον βασιλιά της μόδας Μαουρίτσιο Γκούτσι (Maurizio Gucci) κατ' εντολήν της πρώην συζύγου του και «Μαύρης Χήρας» Πατρίτσια Ρετζιάνι - ένα έγκλημα που είχε συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και για μήνες ήταν στα πρωτοσέλιδα των διεθνών μέσων ανημέρωσης.

Ο Μπενεντέτο Τσεράουλο κατέληξε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ, μια εβδομάδα αφού πυροβόλησε τον 37χρονο γιο του στο πρόσωπο στη διάρκεια οικογενειακού καβγά στο σπίτι του στην Πίζα και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε.

Benedetto Ceraulo morto suicida a 63 anni, il killer di Maurizio Gucci si era sparato dopo aver colpito con due colpi di pistola il figlio per un graffio sull'auto https://t.co/BbPNdWo2Qi — Il Giornale d'Italia (@Giornaleditalia) April 30, 2025

Ο Τσεράουλο νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Πίζας μετά τους πυροβολισμούς.

Ερευνητές πιστεύουν ότι ο καβγάς ξεκίνησε από μια γρατζουνιά στο αυτοκίνητο του Τσεράουλο την οποία είχε προκαλέσει ο γιος του.

Ο πρώην πληρωμένος δολοφόνος είχε πυροβολήσει και σκοτώσει τον Μαουρίτσιο Γκούτσι στις 27 Μαρτίου 1995.

Ο Μαουρίτσιο Γκούτσι έγινε πρόεδρος του ομίλου Gucci το 1989 και πούλησε τον Οίκο μόδας το 1993 για 170 εκατομμύρια δολάρια στον επενδυτικό όμιλο Investcorp με έδρα το Μπαχρέϊν.

Το 1995, ενάμιση χρόνο μετά την πώληση του Οίκου Γκούτσι, δολοφονήθηκε από τον Τσεράουλο.

Η πρώην σύζυγός του Πατρίτσια Ρετζιάνι καταδικάστηκε ως ηθική αυτουργός και οργανώτρια της δολοφονίας και εξέτισε 18 χρόνια στη φυλακή, μέχρι τον Οκτώβριο 2016.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.