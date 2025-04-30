Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι «πολύ περίπλοκος» και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να επιλυθεί «γρήγορα».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Μόσχα εκτιμά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για μια συμφωνία και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα είναι επιτυχείς. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η τελική συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί με την Ουκρανία και όχι με τις ΗΠΑ.

«Μια ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να συναφθεί με την Ουκρανία, όχι με την Αμερική. Η Αμερική προσπαθεί να λειτουργήσει ως μεσολαβητής και είμαστε ευγνώμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτές τις πραγματικά απίστευτες προσπάθειες», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστηρίζει την πρωτοβουλία για μια μακροχρόνια εκεχειρία στην Ουκρανία, αλλά τόνισε ότι, πριν συμβεί αυτό, «πρέπει να απαντηθούν μια σειρά από ερωτήματα και να επιλυθούν μια σειρά από ζητήματα».

«Ο πρόεδρος παραμένει ανοιχτός σε πολιτικές και διπλωματικές μεθόδους επίλυσης αυτής της σύγκρουσης», είπε επίσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Πούτιν είχε εκφράσει την προθυμία του για απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία, ωστόσο δεν έχει υπάρξει ακόμη απάντηση από το Κίεβο.

«Δυστυχώς, δεν έχουμε ακούσει καμία δήλωση σε αυτό το πλαίσιο από το Κίεβο. Επομένως, δεν γνωρίζουμε αν το Κίεβο είναι έτοιμο ή όχι», τόνισε.

